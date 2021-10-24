飼主遛毛孩的新選擇 北高雄首座寵物公園啟用

高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，成為北高雄首座寵物公園，同時也是高雄第二座寵物公園；今天上午市府動保處、市議員黃秋媖與動保團體在寵物公園聯合舉辦首場動保活動，並提供免費犬貓注射疫苗、植入晶片以及動物認養，以及相關動保議題宣講，共吸引近百人帶著毛孩來參加。

今天上午岡山寵物公園的動保活動，吸引近百人參加，帶著愛犬前往注射疫苗的鄭姓男飼主說，疫情期間，許多活動停擺，也鮮少帶著寵物外出，隨著疫情趨緩，今天也藉活動的機會帶狗狗接種疫苗，也來看看遛狗環境。

岡山寵物公園於8月將完工，10月底啟用，占地約8000平方公尺，共投入約477萬元，基地位在阿公店路二段與台一省道，緊鄰捷運站與阿公店溪；該處分別設置大、小型犬隻的活動空間，在寵物活動空間內，設有造型圍網、波浪板、涵洞及造型沙坑等設施供毛孩活動使用。

陳姓飼主說，寵物公園落成，對許多飼主而言，相當友善且便利，若在其他地方遛狗都需要牽繩，還要注意道路周邊的來車，但在寵物公園內設有圍籬的活動空間，可以免除擔憂，也能讓毛孩盡情奔跑。

長期致力於動物保護議題的市議員黃秋媖說，寵物公園的設置是上任前的政見，同時也感謝動保團體、市府養工處協助，才能讓北高雄有一座讓友善寵物的活動空間。