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飼主遛毛孩的新選擇 北高雄首座寵物公園啟用

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
長期致力於動物保護議題的市議員黃秋媖（左二）今天上午出席岡山寵物公園首場寵物活動。記者陳弘逸／攝影
長期致力於動物保護議題的市議員黃秋媖（左二）今天上午出席岡山寵物公園首場寵物活動。記者陳弘逸／攝影

高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，成為北高雄首座寵物公園，同時也是高雄第二座寵物公園；今天上午市府動保處、市議員黃秋媖與動保團體在寵物公園聯合舉辦首場動保活動，並提供免費犬貓注射疫苗、植入晶片以及動物認養，以及相關動保議題宣講，共吸引近百人帶著毛孩來參加。

今天上午岡山寵物公園的動保活動，吸引近百人參加，帶著愛犬前往注射疫苗的鄭姓男飼主說，疫情期間，許多活動停擺，也鮮少帶著寵物外出，隨著疫情趨緩，今天也藉活動的機會帶狗狗接種疫苗，也來看看遛狗環境。

岡山寵物公園於8月將完工，10月底啟用，占地約8000平方公尺，共投入約477萬元，基地位在阿公店路二段與台一省道，緊鄰捷運站與阿公店溪；該處分別設置大、小型犬隻的活動空間，在寵物活動空間內，設有造型圍網、波浪板、涵洞及造型沙坑等設施供毛孩活動使用。

陳姓飼主說，寵物公園落成，對許多飼主而言，相當友善且便利，若在其他地方遛狗都需要牽繩，還要注意道路周邊的來車，但在寵物公園內設有圍籬的活動空間，可以免除擔憂，也能讓毛孩盡情奔跑。

長期致力於動物保護議題的市議員黃秋媖說，寵物公園的設置是上任前的政見，同時也感謝動保團體、市府養工處協助，才能讓北高雄有一座讓友善寵物的活動空間。

黃秋媖還說，今天是持續9年第53場的北高雄免費狂犬病疫苗注射活動，也是首場在岡山寵物公園動保活動，除每年固定在選區內舉辦寵物活動，未來也會積極透過這個空間宣導動保理念，藉此落實飼主責任以及民眾對生命教育的重視。

高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，有不少飼主帶著毛孩來參加活動。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，有不少飼主帶著毛孩來參加活動。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山寵物公園於8月將完工，10月底啟用，占地約8000平方公尺，分別設置大、小型犬隻的活動空間。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山寵物公園於8月將完工，10月底啟用，占地約8000平方公尺，分別設置大、小型犬隻的活動空間。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，今天舉辦首場寵物活動，不少飼主帶著寵物來接種免費疫苗。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，今天舉辦首場寵物活動，不少飼主帶著寵物來接種免費疫苗。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，今天舉辦首場寵物活動，吸引近百人參加。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，今天舉辦首場寵物活動，吸引近百人參加。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，今天舉辦首場寵物活動，吸引近百人參加。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，今天舉辦首場寵物活動，吸引近百人參加。記者陳弘逸／攝影
長期致力於動物保護議題的市議員黃秋媖今天上午出席岡山寵物公園首場寵物活動。記者陳弘逸／攝影
長期致力於動物保護議題的市議員黃秋媖今天上午出席岡山寵物公園首場寵物活動。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，今天舉辦首場寵物活動，不少飼主帶著寵物來接種免費疫苗。記者陳弘逸／攝影
高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，今天舉辦首場寵物活動，不少飼主帶著寵物來接種免費疫苗。記者陳弘逸／攝影

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