聽新聞
test
0:00 / 0:00
飼主遛毛孩的新選擇 北高雄首座寵物公園啟用
高雄岡山寵物公園於今年落成啟用，成為北高雄首座寵物公園，同時也是高雄第二座寵物公園；今天上午市府動保處、市議員黃秋媖與動保團體在寵物公園聯合舉辦首場動保活動，並提供免費犬貓注射疫苗、植入晶片以及動物認養，以及相關動保議題宣講，共吸引近百人帶著毛孩來參加。
今天上午岡山寵物公園的動保活動，吸引近百人參加，帶著愛犬前往注射疫苗的鄭姓男飼主說，疫情期間，許多活動停擺，也鮮少帶著寵物外出，隨著疫情趨緩，今天也藉活動的機會帶狗狗接種疫苗，也來看看遛狗環境。
岡山寵物公園於8月將完工，10月底啟用，占地約8000平方公尺，共投入約477萬元，基地位在阿公店路二段與台一省道，緊鄰捷運站與阿公店溪；該處分別設置大、小型犬隻的活動空間，在寵物活動空間內，設有造型圍網、波浪板、涵洞及造型沙坑等設施供毛孩活動使用。
陳姓飼主說，寵物公園落成，對許多飼主而言，相當友善且便利，若在其他地方遛狗都需要牽繩，還要注意道路周邊的來車，但在寵物公園內設有圍籬的活動空間，可以免除擔憂，也能讓毛孩盡情奔跑。
長期致力於動物保護議題的市議員黃秋媖說，寵物公園的設置是上任前的政見，同時也感謝動保團體、市府養工處協助，才能讓北高雄有一座讓友善寵物的活動空間。
黃秋媖還說，今天是持續9年第53場的北高雄免費狂犬病疫苗注射活動，也是首場在岡山寵物公園動保活動，除每年固定在選區內舉辦寵物活動，未來也會積極透過這個空間宣導動保理念，藉此落實飼主責任以及民眾對生命教育的重視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言