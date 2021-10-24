獲社區好讚認證 屏東泰武鄉萬安社區增進部落向心力

走訪屏東縣泰武鄉萬安部落，感受到部落活力與生命力，泰武鄉萬安社區今年獲屏東縣府社區好讚認證表揚，3年內集滿6項認證，產業發展、社福醫療、景觀營造、社區治安、人文教育與社區環保，萬安社區理事長、泰武鄉民代表何梅君說，部落秉持著「部落的事做就對了！」古謠傳承、文化健康站，服務社區長輩，凝聚社區情感。

何梅君說，萬安有豐富歌謠，部落耆老高明喜搜集30多首部落歌謠，盼歌謠不要失傳，培力青年，將古謠用原聲方式傳承記錄，大人小孩學習古謠，讓長者感到安慰。

萬安部落青年26歲勞楚・德瑪拉拉得，文化大學藝術系畢業後，回到部落，留在部落學習歌謠，盼讓大家看見不一樣的萬安，部落歌謠團員約有3、40名，定期練唱古謠。

萬安部落有豐富生態人文，推動部落生態輕旅行「卡札札嵐部落遊」，讓更多人了解部落生態，打造友善環境，2016年起推動友善環境生態教室。何梅君說，萬安部落好山好水，萬安親水公園每到夏季都是人潮，透過中央、地方計畫，讓社區有就業機會，結合勞動部多元就業方案，青年培力留在部落，發展部落在地產業。