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電動自行車無牌無照就可騎 高雄交通事故跟著增加

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄電動自行車事故從2017年310件，累計至去年已增至886件。圖／民眾提供
高雄電動自行車事故從2017年310件，累計至去年已增至886件。圖／民眾提供

電動自行車因價格便宜、無須駕照就可騎乘上路，是不少移工來台工時代步工具的首選，然而高雄電動自行車事故從2017年310件，累計至去年已增至886件，加上將電動車改裝現象增加，隨車速加快，也讓警方認為，是增加事故發生率的原因。

從事電動車買賣擁有10多年經驗的鄭姓業者說，現有的電動自行車，瓦數都在一千以內，時速大約在25左右，若藉由改車來讓車速加快，多數移工都是透過網路購買便宜的控制器、馬達或電池來自行改裝，即使該裝後速度增加，但使用規格不符的零件，會讓電動自行車加速損壞。

經統計，高雄電動自行車事故從2017年310件，累計至去年已增至886件；然而，電動自行車違規，卻因無掛牌或無法辨識車主導致取締困難；基層員警表示，現行科技執法的儀器，面對電動自行車違規幾乎都沒輒，即使車輛超速遭拍下，也因無掛牌無法辨識騎士身分難以依法開罰；除非電動自行車騎士有明顯異樣或違規樣態，由警方當場攔查，才有可能針對騎士開罰。

此外，電動自行車行業者提醒，市面上販賣的電動車，都需在車牌處貼合格「閃電標章」，稽查單位會依標章上的編號，查明電動車是否合格，一查明編號不符或造假，不合格的電動車恐怕會由相關單位直接查扣。

高雄楠梓電動車行表示，目前市面上販賣的電動車，皆須在車牌處貼合格「閃電標章」。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓電動車行表示，目前市面上販賣的電動車，皆須在車牌處貼合格「閃電標章」。記者陳弘逸／攝影
高雄電動自行車事故逐年增加，因電動自行車價格便宜，無須駕照即可騎乘，成為不少移工代步工具的首選。記者陳弘逸／攝影
高雄電動自行車事故逐年增加，因電動自行車價格便宜，無須駕照即可騎乘，成為不少移工代步工具的首選。記者陳弘逸／攝影

電動自行車 移工

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