電動自行車無牌無照就可騎 高雄交通事故跟著增加

電動自行車因價格便宜、無須駕照就可騎乘上路，是不少移工來台工時代步工具的首選，然而高雄電動自行車事故從2017年310件，累計至去年已增至886件，加上將電動車改裝現象增加，隨車速加快，也讓警方認為，是增加事故發生率的原因。

從事電動車買賣擁有10多年經驗的鄭姓業者說，現有的電動自行車，瓦數都在一千以內，時速大約在25左右，若藉由改車來讓車速加快，多數移工都是透過網路購買便宜的控制器、馬達或電池來自行改裝，即使該裝後速度增加，但使用規格不符的零件，會讓電動自行車加速損壞。

經統計，高雄電動自行車事故從2017年310件，累計至去年已增至886件；然而，電動自行車違規，卻因無掛牌或無法辨識車主導致取締困難；基層員警表示，現行科技執法的儀器，面對電動自行車違規幾乎都沒輒，即使車輛超速遭拍下，也因無掛牌無法辨識騎士身分難以依法開罰；除非電動自行車騎士有明顯異樣或違規樣態，由警方當場攔查，才有可能針對騎士開罰。