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體驗十八羅漢山與在地農特產 六龜好集市今明登場

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市六龜區荖濃溪畔十八羅漢山服務區今明兩天舉辦「六龜好集市-里山溪畔野翻天」活動，邀遊客購買在地特色農特產。圖／屏東林管處提供
高雄市六龜區荖濃溪畔十八羅漢山服務區今明兩天舉辦「六龜好集市-里山溪畔野翻天」活動，邀遊客購買在地特色農特產。圖／屏東林管處提供

高雄市六龜區荖濃溪畔十八羅漢山服務區今明兩天舉辦「六龜好集市-里山溪畔野翻天」，主打生態、減塑、農食及遊藝等四大主題，現場邀請六龜、美濃等在地40家攤商販售農特產，邀請遊客感受六龜特色山景，體驗六龜特有的茶席展演、手作DIY等。

屏東林管處表示，六龜好集市是許多公私部門攜手共同舉辦，今年已是第四屆，邀請六龜、旗山及美濃友善環境的在地廠商，至台灣首個社區參與經營的自然保護區十八羅漢山設攤，遊客也可臨櫃報名至市集旁的隧道進行導覽，此外，現場好物競標所得，將回饋給六龜地區長輩關懷及身心障礙照顧等團體。

十八羅漢山是台灣南部重要的礫岩地景代表，本次市集配合主題，現場攤位不提供塑膠袋。茂管處副處長李易蒼表示，十八羅漢山是茂管處長年經營的觀光據點，越在地越國際，期望六龜的旅遊可從此開始，帶動整個六龜的區域發展。

屏東林管處副處長朱木生表示，六龜好集市舉辦的初衷是希望開放社區參與保護區經營，並連結在地人文物產，由在地人做在地事，讓在地人認同保護區的價值，經過幾年努力，在地居民已能承接保護區導覽解說工作，並透過市集集結周邊地區的夥伴，以永續發展為目標持續努力。

長期陪伴在地的屏東科技大學森林系教授陳美惠表示，四年前受屏東林管處委託到六龜，帶入社區參與保護區經營的作法，串起共同合作的平台，六龜好集市的農特產品，加入在地居民友善環境的農特產，及返鄉青年的創意與思維，透過這個市集活動看到社區的韌性與生命力。

高雄市六龜區荖濃溪畔十八羅漢山服務區今明兩天舉辦「六龜好集市-里山溪畔野翻天」活動，邀遊客購買在地特色農特產。圖／屏東林管處提供
高雄市六龜區荖濃溪畔十八羅漢山服務區今明兩天舉辦「六龜好集市-里山溪畔野翻天」活動，邀遊客購買在地特色農特產。圖／屏東林管處提供
高雄市六龜區荖濃溪畔十八羅漢山服務區今明兩天舉辦「六龜好集市-里山溪畔野翻天」活動，邀遊客購買在地特色農特產。圖／屏東林管處提供
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高雄市六龜區荖濃溪畔十八羅漢山服務區今明兩天舉辦「六龜好集市-里山溪畔野翻天」活動，邀遊客購買在地特色農特產。圖／屏東林管處提供
高雄市六龜區荖濃溪畔十八羅漢山服務區今明兩天舉辦「六龜好集市-里山溪畔野翻天」活動，邀遊客購買在地特色農特產。圖／屏東林管處提供

六龜 保護區 屏東

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