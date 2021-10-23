美濃將打造青年創生基地 40名國際志工協力修繕

高雄市青年局志工團今天上午與高雄美國學校師生共40人，至美濃區已故傳奇棒球教練徐生明家族伙房進行修繕，預計修整的2間伙房未來將成為美濃青年返鄉進行在地創生、農特產銷售的基地，青年局副局長顏己喨表示，青年局鼓勵國際青年志工投入公益活動，讓愛不分城鄉。

徐氏家族伙房持有人之一徐俊凱表示，因照顧家人決定返鄉，與夥伴陳佳鴻進行友善農業推廣及整合，發現美濃缺少青年創生的基地，剛好老家有一處閒置場域，與青年局討論下，決定將老家這兩間伙房免費提供給需要的創業青年作為基地使用。

顏己喨、市議員林義迪、立委邱議瑩服務處主任賴添貴、市議員候選人林慧欣及多位里長、民代等人到場，一起為伙房外窗的木頭刷上油漆，並掛上「蒔濃精饌」招牌。

顏己喨表示，今天先由國際志工進行伙房油漆、天花板掛上藍染布、環境整理及空間布置等，未來將根據地方需求，妥善運用這塊場域，青年局主要業務就是促進青年創就業，本次活動鼓勵國際青年志工投入公益活動，進行社區青創空間修整，也搭建起市區與偏鄉青年交流對話的橋梁。

來自香港的志工林芷琪表示，參與這次志願服務活動，讓她了解美濃客家文化，也出力協助社區發展，真的很有意思，美國學校就讀高二的Cheng Hsuan Chung表示，她的家鄉就在美濃，有機會回到家鄉與學生們一起彩繪牆壁，幫助在地青年打造美麗的交流空間，是很有趣又有意義的經驗。