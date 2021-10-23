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美濃將打造青年創生基地 40名國際志工協力修繕

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市青年局志工團今天上午與高雄美國學校師生共40人，至美濃區已故傳奇棒球教練徐生明家族伙房進行修繕。記者陳玫伶／攝影
高雄市青年局志工團今天上午與高雄美國學校師生共40人，至美濃區已故傳奇棒球教練徐生明家族伙房進行修繕。記者陳玫伶／攝影

高雄市青年局志工團今天上午與高雄美國學校師生共40人，至美濃區已故傳奇棒球教練徐生明家族伙房進行修繕，預計修整的2間伙房未來將成為美濃青年返鄉進行在地創生、農特產銷售的基地，青年局副局長顏己喨表示，青年局鼓勵國際青年志工投入公益活動，讓愛不分城鄉。

徐氏家族伙房持有人之一徐俊凱表示，因照顧家人決定返鄉，與夥伴陳佳鴻進行友善農業推廣及整合，發現美濃缺少青年創生的基地，剛好老家有一處閒置場域，與青年局討論下，決定將老家這兩間伙房免費提供給需要的創業青年作為基地使用。

顏己喨、市議員林義迪、立委邱議瑩服務處主任賴添貴、市議員候選人林慧欣及多位里長、民代等人到場，一起為伙房外窗的木頭刷上油漆，並掛上「蒔濃精饌」招牌。

顏己喨表示，今天先由國際志工進行伙房油漆、天花板掛上藍染布、環境整理及空間布置等，未來將根據地方需求，妥善運用這塊場域，青年局主要業務就是促進青年創就業，本次活動鼓勵國際青年志工投入公益活動，進行社區青創空間修整，也搭建起市區與偏鄉青年交流對話的橋梁。

來自香港的志工林芷琪表示，參與這次志願服務活動，讓她了解美濃客家文化，也出力協助社區發展，真的很有意思，美國學校就讀高二的Cheng Hsuan Chung表示，她的家鄉就在美濃，有機會回到家鄉與學生們一起彩繪牆壁，幫助在地青年打造美麗的交流空間，是很有趣又有意義的經驗。

青年局表示，志工團自8月起也與六龜青創業者等合作推動「六龜社區國際化加值服務」，運用志工團員多國語言優勢，協助將在地觀光文宣品翻譯成英文，並拍攝中、英、印尼、越南等10種語言的茶儀服務示範影片，透過青年局YouTube、FB、IG等平台分享，讓世界各國感受台灣山茶文化之美，相關資訊可至青年局臉書粉專查詢 https://www.facebook.com/Youth.Bureau.KH

高雄市青年局志工團今天上午與高雄美國學校師生共40人，至美濃區已故傳奇棒球教練徐生明家族伙房進行修繕。記者陳玫伶／攝影
高雄市青年局志工團今天上午與高雄美國學校師生共40人，至美濃區已故傳奇棒球教練徐生明家族伙房進行修繕。記者陳玫伶／攝影
高雄市青年局副局長顏己喨（左）今天到美濃已故傳奇棒球教練徐生明家族伙房查看青年志工團的修繕成果，並親自參與油漆窗台。記者陳玫伶／攝影
高雄市青年局副局長顏己喨（左）今天到美濃已故傳奇棒球教練徐生明家族伙房查看青年志工團的修繕成果，並親自參與油漆窗台。記者陳玫伶／攝影
高雄市青年局志工團今天上午與高雄美國學校師生共40人，至美濃區已故傳奇棒球教練徐生明家族伙房進行修繕。記者陳玫伶／攝影
高雄市青年局志工團今天上午與高雄美國學校師生共40人，至美濃區已故傳奇棒球教練徐生明家族伙房進行修繕。記者陳玫伶／攝影
高雄市青年志工團、高雄美國學校師生、多位地方民代一起進行伙房修繕。記者陳玫伶／攝影
高雄市青年志工團、高雄美國學校師生、多位地方民代一起進行伙房修繕。記者陳玫伶／攝影
https://www.facebook.com/Youth.Bureau.KH

青年 美濃 六龜

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