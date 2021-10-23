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影／金門開莫德納第二劑大型接種站 共2073人施打疫苗

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門再度開設莫德納第二劑的大型接種站，超過55歲的縣民都前往施打。記者蔡家蓁／攝影
金門再度開設莫德納第二劑的大型接種站，超過55歲的縣民都前往施打。記者蔡家蓁／攝影

金門縣今天再度開設大型接種站，為縣籍55歲以上民眾施打莫德納第2劑疫苗，一整天下來，四大接種站共有2073人次完成接種，民眾相當踴躍，金門縣長楊鎮浯表示，會請衛生局儘速盤點剩餘的疫苗量，精算後向中央爭取疫苗補足缺口，提升疫苗覆蓋率。

金門縣長楊鎮浯今天一早就馬不停蹄到各鄉鎮接種站視察，施打作業順利流暢秩序非常良好，他也感謝鄉親踴躍接種，並慰勞及感謝防疫團隊的辛勞。

楊鎮浯表示，四大接種站今日接種2073人，另烈嶼鄉於10月21及22日接種99人，共計五鄉鎮接種2172人，常住人口的第一劑和第二劑覆蓋率逐漸提高，金門地區已經慢慢地創造一個相對免疫的環境，他說，這樣在很多民生跟產業上面也都可以逐步恢復正常。甚至後續談小三通開放會比較有條件，除了疫苗施打率的提高，對於防止社區擴散與相關疫情的應變計畫也按照既定計畫處理。

楊鎮浯表示，此次配合中央規劃是7月16日前接種第一劑莫德納疫苗之鄉親，經縣府溝通努力爭取，已獲得相對充足的疫苗，所以金門縣鄉親只要接種第一劑莫德納疫苗間隔滿10週者，不需要上疫苗預約平台登記皆能接種，今日施打率為95.18%，已經走在全國的前面。

縣府也說，未來針對疫苗預約平台第12期第2階段預計於10月28日至11月3日進行施打，會持續關注，對於18至54歲接種第二劑莫德納疫苗，衛生局會快速盤點本縣疫苗剩餘，精算後極力向中央爭取補足疫苗缺口，盡速推動疫苗接種，將還沒有的覆蓋率盡快提升。

此次較特別的是金湖鎮，並未在金湖小巨蛋開設大型接種站，而是選擇到部立金門醫院開打，民眾都非常踴躍到金門醫院報到，依順序就定位施打疫苗。

衛生局呼籲，目前全國疫苗到貨穩定較前期相對充足，全國預計10月底前第一劑接種率達70%及第二劑達30%，各縣市正在努力朝此目標邁進，金門目前第一劑疫苗覆蓋率為78.43%、第二劑疫苗覆蓋率為46.7%；AZ疫苗及高端疫苗相對充足，符合接種之民眾皆可逕行向合約院所進行預約接種。

金門今天開設莫德納第二劑的大型接種站，金門縣長楊鎮浯一早就馬不停蹄的前往各鄉鎮視察施打疫苗情形。記者蔡家蓁／攝影
金門今天開設莫德納第二劑的大型接種站，金門縣長楊鎮浯一早就馬不停蹄的前往各鄉鎮視察施打疫苗情形。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯在受訪時表示，隨著常住人口的第一劑和第二劑覆蓋率逐漸提高，金門地區已經慢慢地創造一個相對免疫的環境。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯在受訪時表示，隨著常住人口的第一劑和第二劑覆蓋率逐漸提高，金門地區已經慢慢地創造一個相對免疫的環境。記者蔡家蓁／攝影

莫德納疫苗 金門 衛生局

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