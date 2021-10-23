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城中城大火陸配住戶3死2傷 陸籍姐妹探望送愛
高雄城中城大火造成46人不幸罹難，其中3人是大陸籍配偶。高市議員陳若翠今天會同台灣婦女聯合會、國際女性聯盟人員探望罹難的周姓陸配子女，帶善款慰問死者家屬與傷患。陳若翠說，周姓陸配不幸喪命火場，兒子逃過死劫，但一度在加護病房情況危急，今天出院，藉由關懷給予支持力量。
國民黨市議員陳若翠與台灣婦女聯合會理事長湯金華、國際女性聯盟負責人譚金鳳關懷陸配受災戶，一行人探望不幸罹難的周姓陸配子女。周姓陸配住在7樓，成為罹難者之一，兒子嗆傷嚴重，一度在高榮加護病房救治，所幸順利脫險，今天出院。
陳若翠詢問健康情況，也關心周姓陸配兩名年輕子女未來生活。陳表示，陸配嫁來台灣卻不幸遭逢巨變，願盡一己之力協助處理後事，未來服務處也會提供住屋產權等問題的法律諮詢服務，會繼續陪伴家屬走出陰霾。
致贈慰問金後，譚金鳳、湯金華轉往高雄長庚醫院探視另名受傷的陳姓陸配。湯金華說，她來自湖南株洲，遠嫁台灣30年，得知大火事故造成大陸姐妹3死2傷，即以台灣婦女聯合會名義發起小額募款，代表捐款人到高雄探望傷患與死者家屬，除政府救助外，多一份關懷力量。
湯金華表示，共募得6萬元，周姓陸配兒女2萬元、陳姓陸配1萬2千元，吳姓、林姓兩位罹難陸配家屬各1萬2千元，剩餘金額是買水果探望傷患的雜項支出。
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