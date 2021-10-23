屏東擬建國際級冷鏈工廠 蘇貞昌：配合願做事的縣市

因應外銷市場需求及提升國際競爭力，屏東縣政府計畫爭取3.6億元在潮州鎮打造國際級農業標準包裝加工廠，導入外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系，縣長潘孟安今天陪同行政院長蘇貞昌到預定地視察，蘇貞昌當場拍板核定，且不只是果品，水產品的加工冷鏈廠和肉品市場遷建也全部支持。

今年2月份中國片面禁止台灣鳳梨輸入，屏東正值鳳梨盛產首當其衝，在中央和地方全力開發其他通路後化解危機，當時潘孟安提出興建國際級冷鏈系統，提升果品外銷量能及競爭力，引起各界矚目；縣府說，為避免「雞蛋放在同一個籃子」的風險，近年積極拓展外銷通路，觀察到延長水果的保鮮期限，才能經營長途外銷路線的國家，關鍵就在於冷鏈系統，早在3年前就展開相關規畫。

潘孟安說， 屏東縣農產品為全台產期最早、也是主要產地之一，蓮霧、蜜棗鳳梨、芒果、香蕉、木瓜、紅龍果、番石榴等，內銷及外銷市場皆有極高競爭力，建置國際化標準包裝加工廠，導入冷鏈體系刻不容緩，還有外銷日本、韓國芒果需以蒸熱設備處理，外銷蒸熱檢疫也是必備，以彈性空間及設備方能符合多元通路的需求。

由於屏東目前沒有蒸熱設備，芒果必須運送到台南玉井薰蒸後，再送至小港機場出口，蘇貞昌認為不合理，且容易造成果品損耗，當場核定屏東縣農業國際化標準包裝加工廠案；他說： 「願意做事的縣市長就趕緊配合」，同意縣府以縣款先行施做，經費不用擔心，行政院會全力協助。

此外，漁業署計畫在鹽埔漁港設置水產品冷鏈廠，潘孟安樂見其成，但希望也能支持縣府在枋寮增設水產品加工國際化冷鏈廠，過去屏東接到很多美國水產品訂單，因加工多委託民間，漁民考量成本負擔意願不高，只能內銷很可惜，如果能夠直接在龍膽石斑等養殖產地加工，減少漁民負擔，就可提高加工外銷意願拓展通路，目前縣府已著手進行用地撥用及規畫程序。