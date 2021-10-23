「醉影金門」開展 攝影家莊靈尋找失落漢磚

「醉影金門」攝影展今天開展，除了台灣攝影博物館文化學會成員作品，學會創辦人莊靈帶來早年在金門發現漢磚的相關文物。他說，若能找到漢磚，金門歷史將往向前推1300年。

83歲的莊靈，10歲時隨父親莊嚴護運第1批故宮文物到台灣，初中二年級接觸攝影，從此將攝影視為一生志業。莊靈在台灣電視公司擔任攝影記者長達24年，之後任教，作育無數攝影人才。2011年獲國家文藝獎。

金門縣文化局舉行「醉影金門：台灣攝影博物館文化學會2021年金門主題攝影暨文件展」，下午分享會中，莊靈表示，1965年擔任攝影記者後首次到金門，此後就經常到金門，對金門有很深的情感，每次看到金門就十分感動。身為台灣攝影博物館文化學會創會理事長的他說，得知學會將在金門辦展，一甲子前的事浮現眼前。

原來，八二三砲戰時期，莊靈的大哥莊申在金門服役，在賢聚村構築工事時，挖出2塊稍有殘缺的古磚。莊申將古磚拓本寄給台北擔任故宮博物院副院長的父親莊嚴。莊嚴與台灣大學中文系教授臺靜農考證後，推斷古磚年代可上及東漢時期。因此，古磚成了「漢磚」。

史書記載，金門在1387年建城。莊靈說，如果能找到古磚將是美事一樁，若進而確定年代真的是在東漢時期，等於把金門建城的歷史往前推了1300年，那2塊漢磚就是金門珍貴重要的文物遺產。不過，他不知道1958年大哥退役時，是否把漢磚交給了金門相關單位？很遺憾現在下落不明。

莊靈透過展覽，展示漢磚相關的文字、文物和影像，期待展覽期間，能得到漢磚的進一步消息。他今天也到賢聚村訪視，可惜並無所獲。

「醉影金門」攝影展，展出學會老中青3代成員快門下的金門影像。參展者包括年逾9旬、曾任外交部攝影官40年的許捷芳，他用鏡頭記錄了民國50年代外賓訪問金門的珍貴畫面。也有莊靈近期在大膽島和金門本島拍攝的「戰爭與和平」系列作品。