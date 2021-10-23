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潘孟安爭取屏東農業產業設備升級 蘇貞昌鼎力支持

中央社 / 屏東縣23日電

因應外銷市場需求及提升國際競爭力，屏東縣計畫爭取新台幣3億6800萬元在潮州鎮打造國際級農業標準包裝加工廠，行政院長蘇貞昌今天到預訂地視察，拍板核定加工廠計畫經費。

屏東縣計畫在潮州鎮打造國際級農業標準包裝加工廠，導入外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系，爭取3億6800萬元，屏東縣長潘孟安今天陪同蘇貞昌至預定地視察。

中國禁止台灣的鳳梨、蓮霧及釋迦進口，潘孟安表示，屏東縣為避免「雞蛋放在同一個籃子」風險，近年積極拓展外銷通路，過程中觀察到，延長水果的保鮮期限，才能經營長途外銷路線的國家，其中關鍵就在於冷鏈系統。

潘孟安指出，由於屏東目前沒有蒸熱設備，芒果必須運送到台南玉井薰蒸後，再送至小港機場出口，蘇貞昌認為極不合理，且容易造成果品損耗，當場直接請農委會核定補助屏東縣農業國際化標準包裝加工廠案，他表示，「能做的要快」。

另外，針對老舊的屏東縣肉品市場，縣府未來希望透過行政院協助屏東市農會取得合適的台糖土地，促成肉品市場能夠有更先進的設備，提供縣民更安全的肉品。

漁業署也計畫在鹽埔漁港設置水產品冷鏈廠，蘇貞昌當場指示要趕快做，潘孟安希望行政院也能支持縣府在枋寮增設水產品加工國際化冷鏈廠，直接在龍膽石斑等養殖產地加工，減少漁民負擔，目前縣府已著手進行用地撥用及規劃程序。

蘇貞昌表示，花卉、蔬果、畜產、水產和屠宰業都要加以協助，興建相關設備要顧及地理可及性，讓農民方便。

屏東縣 蘇貞昌 潘孟安

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