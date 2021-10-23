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12月3日國際身障日 澎湖鼓勵企業助弱勢進職場

中央社 / 澎湖縣23日電

澎湖縣政府配合12月3日國際身心障礙者日推出系列活動，澎湖縣長賴峰偉今天在活動中表揚傑出學員，肯定身障者展現學習成果，期許更多企業助身障者進職場，開拓新人生，共創多元價值。

澎湖縣政府以「平等參與共創多元」為主題，推出15場系列活動，今天「身障者社區日間作業設施聯合成果發表會」率先登場，身障者展示所創作的藝品、點心等等，展現辛勤工作的成果。

賴峰偉與議長劉陳昭玲到場表揚傑出學員，肯定身障者用心學習，展現成果。賴峰偉表示，聯合國訂12月3日為國際身心障礙者日，就是要喚醒社會大眾對身障者權益的重視，讓身障者享有完整的平等人權，鼓勵身障者積極走出戶外參與活動，更期許有更多企業協助身障者進入職場，開拓新的人生。

劉陳昭玲說，感謝澎湖照顧服務協會對身障的服務，讓身障者習得一技之長，可以自我照料自己。

身障者 澎湖 賴峰偉

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