楊四海律師追思告別禮拜 蔡英文總統親頒褒揚令

民進黨創黨元老、前國策顧問楊四海律師本月16日凌晨因急性心肌梗塞過世，享壽86歲；今天下午2時在屏東縣棒球場前廣場舉行追思告別禮拜，總統蔡英文在告別禮拜儀式前親頒褒揚令，由楊四海遺孀蘇女士受贈，表彰楊四海在教育界及台灣民主運動的重大貢獻及禮讚。

與楊四海律師是多年老戰友的行政院長蘇貞昌，靈前親致慰詞外，並率治喪委員獻花致意；與楊律師有多年好交情的縣長潘孟安，除全程參與迦南教會告別禮拜外，並在各級政界同仁陪同下，緬懷致意；擔任治喪委員會總幹事的屏東縣黨部主委許展維，感念楊四海為民進黨的奉獻與付出，率資深執評委舉行黨旗覆棺儀式，儀節莊嚴隆重。