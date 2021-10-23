楊四海律師追思告別禮拜 蔡英文總統親頒褒揚令
民進黨創黨元老、前國策顧問楊四海律師本月16日凌晨因急性心肌梗塞過世，享壽86歲；今天下午2時在屏東縣棒球場前廣場舉行追思告別禮拜，總統蔡英文在告別禮拜儀式前親頒褒揚令，由楊四海遺孀蘇女士受贈，表彰楊四海在教育界及台灣民主運動的重大貢獻及禮讚。
與楊四海律師是多年老戰友的行政院長蘇貞昌，靈前親致慰詞外，並率治喪委員獻花致意；與楊律師有多年好交情的縣長潘孟安，除全程參與迦南教會告別禮拜外，並在各級政界同仁陪同下，緬懷致意；擔任治喪委員會總幹事的屏東縣黨部主委許展維，感念楊四海為民進黨的奉獻與付出，率資深執評委舉行黨旗覆棺儀式，儀節莊嚴隆重。
許展維說，楊四海個性和善、開朗，從黨外運動起頭，一路陪著民進黨走過超過35個年頭，除了曾在李登輝總統時代擔任過國大代表、陳水扁總統時擔任國策顧問，生前更多次扛下選舉重任，擔當曾啟鴻競選總部主任委員、潘孟安競選總幹事、蔡英文總統屏東競選總部總幹事等，提供其優秀的政治智慧與法律專業，可說是民進黨在屏東縣的定海神針。
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