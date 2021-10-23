金門水情不佳 農委會公告高粱為農業天然災害救助區域

過去金門秋收高粱時，高粱桿上總是結實纍纍的景象，但今年氣候持續乾旱、降雨量嚴重不足，已對金門秋季高粱造成嚴重影響，農糧署北區分署及桃園改良場日前專程蒞金勘災後，金門縣府今天表示，農委會已正式公告金門縣高粱為「農業天然災害現金救助地區」，符合申請者每公頃將補助1萬6千元之救助金。

縣府建設處表示，今年度因整體雨量仍不足、生長狀況指標已符合啟動勘災的標準，故於9月下旬即邀請農委會派員確認災情，並於10月15日由農糧署北區分署及桃園農改場進行初勘，經實際探訪各鄉鎮後，農委會昨正式公告金門縣高粱符合農業天然災害救助標準。

請符合申請資格的農友，準備好申請書、身分證、存款簿及印章等資料，在11月1日前向所在鄉鎮公所提報，若該筆土地非自己所有，則需另外提供農試所蓋章之契作證明。