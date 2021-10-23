快訊

第12輪三款疫苗開打 嚴重過敏反應五大症狀一次看

14年前遭竊257萬元茶葉 日前DNA比對終破「冷案」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南迴「藍皮解憂號」今復駛 多良車站鐵道迷守候拍照

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台鐵南迴線去年停駛的藍皮普快車，轉型為「藍皮解憂號」觀光列車今天復駛首航，吸引不少鐵道迷來到台東最美多良車站守候，捕捉最美身影。記者尤聰光／攝影
台鐵南迴線去年停駛的藍皮普快車，轉型為「藍皮解憂號」觀光列車今天復駛首航，吸引不少鐵道迷來到台東最美多良車站守候，捕捉最美身影。記者尤聰光／攝影

台鐵南迴線去年停駛的藍皮普快車，轉型為「藍皮解憂號」觀光列車今天復駛首航，吸引不少鐵道迷來到台東最美多良車站守候，捕捉最美身影。鐵道迷說：「藍皮加海景就是絕配」。

「守候半天也值得！」許姓鐵道迷說，他和朋友昨晚就來台東，一早開車到多良車站守候，大概中午12點時，藍皮解憂號緩緩經過車站，心情整個療癒起來，差一點忘了按相機快門。

載滿許多人回憶、備受鐵道迷喜愛的藍皮普快列車2020年底正式停駛後，由台鐵採用委外經營方式，轉型為懷舊「藍皮解憂號」觀光列車，今天正式首航復駛，從屏東開往台東。

被譽為最美車站的多良車站，一早就有不少來自各地鐵道迷等待守候，而台東縣政府設置的線上4K即時影像，也有近5000人同步觀看藍皮解憂號通過多良車站，創下同時段最多觀看紀錄。

此次藍皮解憂號首航，由雄獅旅行社安排，台東縣長饒慶鈴前往太麻里站迎接，大力行銷台東觀光旅遊。立委劉櫂豪則建議台鐵局恢復南迴消失小站，讓解憂號停靠帶動南迴觀光發展。

鐵道迷 台東 多良

延伸閱讀

立委劉櫂豪建議台東南迴小站恢復停靠 台鐵局允諾評估

不捨摺疊門莒光號即將告別 鐵道迷：期待有新運用

藍皮解憂號復駛 台鐵司機員：遇到老朋友

藍皮解憂號復駛 雄獅旅遊：打造觀光列車國家隊

相關新聞

小三通未復航民眾陸銀行卡遭凍 金門縣府成立窗口協助

受疫情影響，金廈小三通在去年2月10日暫停，不少民眾因太久沒去廈門，大陸銀行卡遭凍結， 金門縣政府自10月12日啟動「大...

聽障設計師爭氣獲傑出校友 證明「我們其實不弱」!

高雄51歲聽障設計師朱建安2歲那年失聰，他發揮藝術細胞，屢在設計比賽中嶄露頭角，他獲得母校樹德科大視傳系推薦，角逐傑出校...

南迴「藍皮解憂號」今復駛 多良車站鐵道迷守候拍照

台鐵南迴線去年停駛的藍皮普快車，轉型為「藍皮解憂號」觀光列車今天復駛首航，吸引不少鐵道迷來到台東最美多良車站守候，捕捉最...

藍皮解憂火車南台灣重磅回歸 蘇揆偕愛妻重溫鐵道之旅

「阿公級電風扇」、「可開式復古車窗」、「讓人懷念的浪漫藍」，天天一班帶你解憂！行駛於屏東枋寮、台東站的台鐵元老級藍皮普快...

行銷金門品牌產品 縣府靠新浪微博、網紅等秘密武器

金門縣政府為推展跨境電商，積極協助傳統產業接軌電商平台突破實體銷售，將於10月25日中午12點至1點於蝦皮「金正好購」(...

部立恆春旅遊醫院升級 蘇貞昌視察要求一次到位

位於台灣最南端的屏東恆春半島，地方反映醫療資源長期不足，中央核定部立恆春旅遊醫院舊醫療大樓新建預算總經費5.7億，並升級為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。