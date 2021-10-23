南迴「藍皮解憂號」今復駛 多良車站鐵道迷守候拍照

台鐵南迴線去年停駛的藍皮普快車，轉型為「藍皮解憂號」觀光列車今天復駛首航，吸引不少鐵道迷來到台東最美多良車站守候，捕捉最美身影。鐵道迷說：「藍皮加海景就是絕配」。

「守候半天也值得！」許姓鐵道迷說，他和朋友昨晚就來台東，一早開車到多良車站守候，大概中午12點時，藍皮解憂號緩緩經過車站，心情整個療癒起來，差一點忘了按相機快門。

載滿許多人回憶、備受鐵道迷喜愛的藍皮普快列車2020年底正式停駛後，由台鐵採用委外經營方式，轉型為懷舊「藍皮解憂號」觀光列車，今天正式首航復駛，從屏東開往台東。

被譽為最美車站的多良車站，一早就有不少來自各地鐵道迷等待守候，而台東縣政府設置的線上4K即時影像，也有近5000人同步觀看藍皮解憂號通過多良車站，創下同時段最多觀看紀錄。

此次藍皮解憂號首航，由雄獅旅行社安排，台東縣長饒慶鈴前往太麻里站迎接，大力行銷台東觀光旅遊。立委劉櫂豪則建議台鐵局恢復南迴消失小站，讓解憂號停靠帶動南迴觀光發展。