藍皮解憂火車南台灣重磅回歸 蘇揆偕愛妻重溫鐵道之旅

「阿公級電風扇」、「可開式復古車窗」、「讓人懷念的浪漫藍」，天天一班帶你解憂！行駛於屏東枋寮、台東站的台鐵元老級藍皮普快列車，去年12月停駛，台鐵局整修為老靈魂注入新生命，取得經營權的雄獅旅遊以藍皮解憂號觀光列車推出新遊程，今天首航4節車廂120個座位全滿；行政院長蘇貞昌上午到枋寮車站視察首航營狀況，還帶妻子詹秀齡搭乘至枋山站，重溫早年的鐵道旅程。

台鐵局說，藍皮解憂號觀光列車亮點多，它是台鐵主線鐵路歷史最悠久的客車，堪稱台鐵的「起家厝」，是五、六零年代主要的火車記憶；也是主線上唯一沒冷氣空調、有電扇、能開窗的列車，窗外飄來略帶海水鹹味的空氣，還有柴電機車頭撲鼻的氣息，進入隧道還能親身感受山洞間的涼爽，都是獨特體驗，另外骨董級循環式廁所保留1間，供乘客懷舊，其餘改造為真空式廁所提升整潔度。

台鐵局長杜微說，重新亮相的藍皮火車仍保持無空調、能開窗和硬座椅等元素，讓人感受「原汁原味」，台鐵局委託鐵道文化專家參與歷史調查，從用色、設備，甚至到局徽字體等細節都有考證，因車廂內部設備年代久遠，多無法取得零件更換，只能盡力完成修復或以手工重新打造，新外觀有別於傳統印象中的「孔雀藍」，為回復最原始的風貌， 改採最原始的「浪漫藍」。

蘇貞昌上午由交通部長王國材、台鐵局長杜微陪同到枋寮車站視察首航狀況，和妻手拿著鐵路便當在掛有開往台東的車廂名牌前合影，笑說：「今天要去度蜜月！」；他說，疫情影響出國旅遊，感謝雄獅旅遊投入國內旅遊，經營藍皮解憂觀光列車，每年8000億的出國旅遊，都用在國內，值得鼓勵。

雄獅旅遊說，初期每天往返一趟，沿線串連台東多良、屏東枋山、加祿、枋野站等站，並在太麻里和金崙站各停50分鐘，有專人服務解說，團、散客皆能上網訂票，目前防疫降載，每節最多約40人，票價分單程499元、來回899元，除紀念品伴手禮外，還有多日遊加價行程，開放預約已有3000多張預約票，假日尤其熱賣，可望帶起懷舊觀光鐵道熱。