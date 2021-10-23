小三通未復航民眾陸銀行卡遭凍 金門縣府成立窗口協助

受疫情影響，金廈小三通在去年2月10日暫停，不少民眾因太久沒去廈門，大陸銀行卡遭凍結， 金門縣政府自10月12日啟動「大陸銀行卡諮詢窗口」諮詢服務以來，諮詢民眾絡繹不絕，諮詢電話更是熱線不斷，縣府表示，短短不到10多天，諮詢民眾人數已逾400名。

縣府觀光處表示，自啟動大陸銀行卡諮詢服務以來，民眾諮詢的情況十分踴躍，分析態樣多以反映「因台胞證過期，導致所持有大陸銀行卡無法正常查詢使用」為主，其他則有「銀行卡效期逾期」與「大陸電話號碼無法使用」等情事為大宗。

觀光處說，400件均屬個案，又銀行以「建設銀行」與「工商銀行」等大型行庫為主，狀況不一而足，難免民眾會莫衷一是，也再再凸顯在新冠肺炎疫情肆虐下，以及小三通長時間停航所衍伸的民生問題。

縣府表示，對於鄉親帳戶無法正常使用的困境，感同身受，但涉及400件個案及個資問題，無法通案辦理，而且大陸銀行端亦只能個案處理，又涉兩岸銀行、管理、習慣與認知差異，需要多方溝通與協調，有時無法立即解決，故也發生民眾誤會與誤解，即向電話人員抱怨，甚至有質疑適法性之聲音。

觀光處指出，所受理的民眾諮詢案件，服務人員均能理解民眾著急及求助無門的心情，並已詳實記錄，同時已依循既有金廈溝通管道，將400多件案件態樣、數量彙整，逐案協調廈門市台港澳事務辦公室持續向廈門市各銀行，反映金門鄉親迫切的民生需求，然而大陸各銀行已陸續尋求內部突破與解套方式，屆時縣府也將再提供相應的作法，以解決燃眉之急。

此外，縣府財政處近期也同步與地區金融單位接洽，討論了解其他解決方法與管道，與鄉親共同度過這段疫情難關。