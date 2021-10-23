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行銷金門品牌產品 縣府靠新浪微博、網紅等秘密武器

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天表示，為推展跨境電商，將於10月25日中午12點至1點於蝦皮「金正好購」、臉書Miss.2340粉絲團進行直播，向線上群眾行銷金門優質產品。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣政府今天表示，為推展跨境電商，將於10月25日中午12點至1點於蝦皮「金正好購」、臉書Miss.2340粉絲團進行直播，向線上群眾行銷金門優質產品。記者蔡家蓁／翻攝

金門縣政府為推展跨境電商，積極協助傳統產業接軌電商平台突破實體銷售，將於10月25日中午12點至1點於蝦皮「金正好購」(https://shopee.tw/showmore_tw)、臉書Miss.2340粉絲團(https://www.facebook.com/sina.miss2340/) 、金門三創服務平台進行直播，縣府將攜手新浪微博、知名藝人吳速玲、網紅主持人IRIS，向超過百萬名線上群眾共同行銷金門優質產品。

縣府建設處表示，自成立蝦皮「金正好購」電商專區以來，已超過50家在地業者參與，並為地區帶來超過750萬業績；另為促使電商平台行銷活動能創造最大銷售效益，拓展金門商品銷售至海內、外市場，除於10月1日攜手金門23家地區業者參與經濟部舉行為期10天的跨境合作線上銷售活動「2021臺灣馬來西亞聯合網購節」，開展馬來西亞市場。

近日又再規劃攜手中國大陸最大社群軟體-新浪微博，透過新浪微博優秀的線上社群宣傳管道，在超過36萬名粉絲的臉書Miss.2340粉絲團露出，並請知名網紅主持人IRIS及邀請金門女兒吳速玲擔任嘉賓共同來介紹與行銷金門優質產品。

建設處提到，金門商品很多都具有歷史文化，加上很多年輕人的商品創意，讓金門商品呈現出獨特的文化特色，今日透過網路高人氣管道將金門最有名的牛肉乾、一條根、麵線，以及金門青年自己創作的文創商品行銷至全世界，讓大家感受到金門產品的特殊性，後續金門縣政府將積極協助青創、文創、新創以及特產業者接軌跨境電商產業，持續協助業者規劃行銷方案、安排網紅直播行銷金門優質商品，輔導在地業者進行數位轉型，提升金門品牌曝光度。

金門 電商 馬來西亞

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