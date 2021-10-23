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聽障設計師爭氣獲傑出校友 證明「我們其實不弱」!

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
51歲聽障設計師朱建安在創作天地裡找到定位，也獲得自信。記者王慧瑛／攝影
51歲聽障設計師朱建安在創作天地裡找到定位，也獲得自信。記者王慧瑛／攝影

高雄51歲聽障設計師朱建安2歲那年失聰，他發揮藝術細胞，屢在設計比賽中嶄露頭角，他獲得母校樹德科大視傳系推薦，角逐傑出校友脫穎而出，日前出席領獎，他說，不會停止學習腳步，會再接再厲繼續前進。

從小處在無聲世界，在日曆紙上塗鴉是朱建安心靈出口，14年前遇到摯友盧祖明，盧化身為保母兼經紀人，兩人一同經營工作室，也到社大開手語課，更不惜花5年時間陪伴朱建安進修碩士圓夢。盧祖明說，建安很爭氣、努力，希望更多人看見聽障者其實一點都不弱。

盧建明比朱建安長5歲，14年前在網路認識，兩人都具備美工專長，有共同話題。盧建明學習手語，走進聽障者世界，成為建安與外界溝通橋梁。

兩人一同到社大、監獄等開手語課，盧祖明也鼓勵建安持續創作，並參加比賽，在國內外多項設計比賽嶄露頭角，獲得成就感，也讓人看到聽障者潛能。

朱建安出生彰化員林，幼年時母親須外出工作扛家計，他獨自在家時，便撕日曆紙塗鴉打發時間，國中老師挖掘他的繪畫天賦，鼓勵他持續精進繪圖能力，他先進台南啟聰學校美工科，之後到台藝大三專部美術工藝科進修。

朱建安懷抱碩士夢，報考研究所過程連連碰壁，一度讓他挫折。樹德科技大學老師看中建安的耐力與實力，鼓勵他到視覺傳達設計系碩士班進修，過程讀5年，盧祖明除了溫馨接送，也在課堂幫忙寫筆記等，一路相伴學習。

「祖明是我生命中的貴人，認識他之前，我像住在瓶子裡的青蛙，不知道外面世界那麼大！」朱建安說，因為聽障缺陷，難免自卑、對人性不信任，祖明不求回報的付出，讓他很感動，也讓他找到能揮灑熱情舞台，不斷突破自我，完成許多以前不曾想過的事。

朱建安前年獲得身心障礙楷模金鷹獎，他日前在高師大舉辦個展，呈現歷年設計競賽得獎作品，名為「靜觀其變」，吸引許多藝術同好觀展。

高雄51歲聽障設計師朱建安（右四）2歲那年失聰，在日曆紙上塗鴉是他心靈出口，作品常獲獎，近日獲得樹德科大傑出校友殊榮。圖／朱建安提供
高雄51歲聽障設計師朱建安（右四）2歲那年失聰，在日曆紙上塗鴉是他心靈出口，作品常獲獎，近日獲得樹德科大傑出校友殊榮。圖／朱建安提供
聽障設計師朱建安說，老天爺雖然讓他失去聽力，也讓他能在無聲世界裡更專注創作，沒有干擾。記者王慧瑛／攝影
聽障設計師朱建安說，老天爺雖然讓他失去聽力，也讓他能在無聲世界裡更專注創作，沒有干擾。記者王慧瑛／攝影
高雄51歲聽障設計師朱建安2歲那年失聰，在日曆紙上塗鴉是他心靈出口，作品常獲獎，近日獲得樹德科大傑出校友殊榮。圖／朱建安提供
高雄51歲聽障設計師朱建安2歲那年失聰，在日曆紙上塗鴉是他心靈出口，作品常獲獎，近日獲得樹德科大傑出校友殊榮。圖／朱建安提供
朱建安（左）、盧祖明兩人默契十足，盧也是朱建安與外界溝通的橋梁。記者王慧瑛／攝影
朱建安（左）、盧祖明兩人默契十足，盧也是朱建安與外界溝通的橋梁。記者王慧瑛／攝影

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