台東南迴公路機車待轉區空間窄小 騎士停靠心驚驚！

機車轉彎進入一些路口時，必須依照規定二段式左轉，並駛入待轉區，不過，台東南迴公路自前年拓寬通車後，因臨海空間腹地縮減，使得待轉區空間變得「狹窄」，騎士擔心越區違規遭開罰，只能橫停，認為不合理。不過，台東縣警察局表示，完成兩段式左轉程序，不開罰。

縣警察局交通隊指出，若機車超過待轉區停靠到道路近中心線者，影響往來車輛行駛，可依道路交通管理處罰條例第60條2項3款規定，可處900元至1800元罰鍰；一般機車因待轉區空間不足，只是停在格外，但完成兩段式左轉程序，通常不予處罰。

台東南迴公路有不少路口處機車必須要二段式左轉，但因道路拓寬後，臨海腹地空間縮限，使得二段式待轉區空間變窄小，有的待轉區寬度甚至不到100公分，一般普通重機車停靠都超出格子許多，不僅增加危險，騎士也擔心越區違規遭罰，建議相關單位能改善。

「南迴待轉區空間小到只能橫停。」張姓騎士說，每次待轉一定要橫停，不然按造正常垂直方向停靠，很容易被同方向的車輛擦撞到，待轉區變得很不安全。另也有騎士說，待轉區空間不足，若空間只能停靠一台，其他機車勢必都要找地方停靠，這樣也很危險。