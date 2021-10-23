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台東南迴公路機車待轉區空間窄小 騎士停靠心驚驚！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴公路自前年拓寬通車後，4線道路寬敞舒適，車輛行駛非常方便安全，不過，也讓道路腹地空間縮限，使得不少路段機車二段式待轉區，變得「窄小」。記者尤聰光／攝影
台東南迴公路自前年拓寬通車後，4線道路寬敞舒適，車輛行駛非常方便安全，不過，也讓道路腹地空間縮限，使得不少路段機車二段式待轉區，變得「窄小」。記者尤聰光／攝影

機車轉彎進入一些路口時，必須依照規定二段式左轉，並駛入待轉區，不過，台東南迴公路自前年拓寬通車後，因臨海空間腹地縮減，使得待轉區空間變得「狹窄」，騎士擔心越區違規遭開罰，只能橫停，認為不合理。不過，台東縣警察局表示，完成兩段式左轉程序，不開罰。

縣警察局交通隊指出，若機車超過待轉區停靠到道路近中心線者，影響往來車輛行駛，可依道路交通管理處罰條例第60條2項3款規定，可處900元至1800元罰鍰；一般機車因待轉區空間不足，只是停在格外，但完成兩段式左轉程序，通常不予處罰。

台東南迴公路有不少路口處機車必須要二段式左轉，但因道路拓寬後，臨海腹地空間縮限，使得二段式待轉區空間變窄小，有的待轉區寬度甚至不到100公分，一般普通重機車停靠都超出格子許多，不僅增加危險，騎士也擔心越區違規遭罰，建議相關單位能改善。

「南迴待轉區空間小到只能橫停。」張姓騎士說，每次待轉一定要橫停，不然按造正常垂直方向停靠，很容易被同方向的車輛擦撞到，待轉區變得很不安全。另也有騎士說，待轉區空間不足，若空間只能停靠一台，其他機車勢必都要找地方停靠，這樣也很危險。

公路單位表示，南迴公路上機車二段式待轉區，確實因道路拓寬後，造成腹地空間不足，只能依現有空間畫設格子，雖然待轉區號誌標線沒有一定標準格式，僅有標線10公分的規定，但會通盤檢討後，研議是否有其它解決方案，解決機車族停車空間不足的困擾。

台東南迴公路機車二段式待轉區空間小，危險性高，部分騎士都不敢停靠待轉區內。記者尤聰光／攝影
台東南迴公路機車二段式待轉區空間小，危險性高，部分騎士都不敢停靠待轉區內。記者尤聰光／攝影
台東南迴公路機車二段式待轉區空間小到騎士待轉只能橫停，一不小心容易被同向車輛擦撞到。記者尤聰光／攝影
台東南迴公路機車二段式待轉區空間小到騎士待轉只能橫停，一不小心容易被同向車輛擦撞到。記者尤聰光／攝影

台東 南迴公路 警察

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