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屏東精選社區農再好物 插旗高雄駁二藝術特區

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府首度跨越高屏溪插旗高雄市，10月22日起在駁二藝術特區大義倉庫推出為期2周的限定快閃店。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府首度跨越高屏溪插旗高雄市，10月22日起在駁二藝術特區大義倉庫推出為期2周的限定快閃店。記者潘欣中／翻攝

結屏東縣7年多來農村再生社區等成果展現的「2021屏東社區產業博覽會」已於11日畫下完美句點，為滿足更多人對於屏東農再好物的期盼，屏東縣政府首度跨越高屏溪插旗高雄市，10月22日起在駁二藝術特區大義倉庫推出為期2周的限定快閃店，強調最新的屏東農再好物，最好逛的限定店，通通都在「好屏生活－屏東社區產業高雄限定店」

屏東縣長潘孟安說，屏東的農漁、畜牧產品豐富多元，且農漁村、原民部落及客家聚落各有自己的社區特色，縣府除成立全國第一個農村再生專案推動辦公室，由農再辦公室整合各社區資源，輔導農再社區重新打造產品包裝設計風格與樣式，塑造產品新形象，提升產品新價值與市場接軌。

他表示，每項農再好物，都是每一個農再社區專注且用心的產品。過去常常聽到很多人說，不知道到哪裡可以買到這些農再社區的產品，現在您可以在屏東社區產業限定店慢慢逛、慢慢選購，挑選自用、送禮兩相宜的農再好物，更可以認識每個農村再生社區的產業特色與魅力。

此次精選的屏東農再好物，分別有「鮮食好物」類，如九如鄉洽興社區豆瓜聯萌蔬菜脆片、九如鄉過田社區檸檬醋禮盒、萬丹鄉社中社區安心豆黑糖禮盒、滿州鄉響林社區手洗大果藤榕體驗盒，和屏東市前進社區前進GO～禮盒等。里港鄉定遠自治區推出滇覆料理雲南口味香腸、潮厝社區則運用泰國蝦打造潮蝦脆餅、九如鄉後庄社區推出冷凍毛豆、昌榮社區推出貴妃蛋捲、以及枋山鄉楓港社區打造呷海楓洋蔥脆片，則是今年度搶先上市的新品。

另有「美妝好物」類，如萬巒鄉成德社區香檬面膜、香檬輕盈禮盒、枋寮鄉新龍社區龍膽石斑魚麟面膜等系列保養品、九如鄉昌榮社區美人水青春露禮盒、內埔鄉隘寮社區黃荊精緻禮盒等；其中，枋寮鄉新龍社區更是把擦的保養品變成吃的保養品，推出龍膽石斑魚麟膠原蛋白霜淇淋，不僅在屏東社區產業博覽會上引起風潮，也將在大義倉庫屏東限定店開賣，挑戰大家對膠原蛋白霜淇淋的視覺與味蕾。

屏東縣政府 農村再生 膠原蛋白

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