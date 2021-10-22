工廠冒黑煙民眾憂空汙 屏東衛生局稽查疑似製作偽藥
民眾檢舉屏東縣萬丹鄉一處工廠排放黑煙，擔心空氣汙染，向環保局舉發，環保局勘查發現疑有中藥批貨、蒸煮覺得可疑，移請衛生局，衛生局偕同屏東調查站展開調查，前天發現蔡姓業者未領有製造藥商許可執照，烹煮中藥材，疑似製作偽藥，涉違反藥事法第82條、第83條規定，後續將由檢調偵查，現場並取回藥材採檢化驗。
屏東縣環保局今年3月接獲民眾檢舉，萬丹鄉一處工廠，排放黑煙，擔心空氣汙染，環保局派人到場發現，現場蒸煮中藥的設備、還有大批中藥材，移請衛生局調查。據調查，該工廠在當地有數十年，前天屏東縣衛生局會同調查站人員到場，現場查獲包括茯苓等中藥材。
屏東縣衛生局指出，環保局勘查後發現疑有從事中藥批貨、買賣及蒸煮情事，因該地點建築物四周設置有圍牆，難以從外面觀察內部情形，衛生局報請調查局偵辦。前天行動，發現蔡姓業者沒有領有製造業藥商許可執照，烹煮中藥材，疑製作偽藥，涉違反藥事法第82條及83條刑責規定，後由檢調偵查，現場將藥材取回化驗，現場查封由業者代為保管。
中醫師說，類似藥材普遍，多用來作為中將湯等補身中藥，但若來源不明，恐怕有重金屬殘留，吃多了對身體反而不好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言