工廠冒黑煙民眾憂空汙 屏東衛生局稽查疑似製作偽藥

民眾檢舉屏東縣萬丹鄉一處工廠排放黑煙，擔心空氣汙染，向環保局舉發，環保局勘查發現疑有中藥批貨、蒸煮覺得可疑，移請衛生局，衛生局偕同屏東調查站展開調查，前天發現蔡姓業者未領有製造藥商許可執照，烹煮中藥材，疑似製作偽藥，涉違反藥事法第82條、第83條規定，後續將由檢調偵查，現場並取回藥材採檢化驗。

屏東縣環保局今年3月接獲民眾檢舉，萬丹鄉一處工廠，排放黑煙，擔心空氣汙染，環保局派人到場發現，現場蒸煮中藥的設備、還有大批中藥材，移請衛生局調查。據調查，該工廠在當地有數十年，前天屏東縣衛生局會同調查站人員到場，現場查獲包括茯苓等中藥材。

屏東縣衛生局指出，環保局勘查後發現疑有從事中藥批貨、買賣及蒸煮情事，因該地點建築物四周設置有圍牆，難以從外面觀察內部情形，衛生局報請調查局偵辦。前天行動，發現蔡姓業者沒有領有製造業藥商許可執照，烹煮中藥材，疑製作偽藥，涉違反藥事法第82條及83條刑責規定，後由檢調偵查，現場將藥材取回化驗，現場查封由業者代為保管。

中醫師說，類似藥材普遍，多用來作為中將湯等補身中藥，但若來源不明，恐怕有重金屬殘留，吃多了對身體反而不好。