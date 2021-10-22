馬祖酒廠南竿二廠動土 結合地方觀光增產能

耗資新台幣13億元的馬祖酒廠南竿2廠新建工程今天正式動工，預計113年完工並投入生產，可望為馬祖帶來近150萬公升產量，結合觀光提升銷售與知名度。

馬祖酒廠南竿2廠新建工程今天舉行動土典禮，連江縣長劉增應致詞時表示，2廠新建工程為馬祖重要且深遠的投資計畫，將在約3公頃海埔新生地中，建置馬祖酒廠行政管理中心、廠本部、污水處理廠。

連江縣長劉增應表示，雖然今天動土典禮下雨，但展現馬祖酒廠遇水則發的好兆頭，馬祖酒廠2廠將在民國113年完工，預計每年可以生產馬祖高粱近150萬公升，將對馬祖產業、觀光、經濟及縣府財政，營造鄉親福祉，都有長遠及正向發展。

縣長劉增應致詞指出，馬祖高粱酒品質獲國際世界食品品質鑑賞大賽獎項肯定，正積極擴張產值與銷售，馬祖紅麴高粱酒去年在上海試賣，已獲約新台幣3000萬營收。馬祖酒廠註冊商標今年2月得到中國核定，期盼中國未來成為馬祖高粱酒重要市場，目前正積極擴大尋求經銷資源。

縣長劉增應表示，為讓觀光帶動馬祖酒銷售，馬祖正籌劃國際藝術島，加快硬體建設、重視生活環境，讓戰地前線風情透過設計力改頭換面，希望與民眾分享馬祖美好。未來馬祖對台、跨島交通船改善，旅遊人數可望增多，觀光發展也可帶動馬祖酒銷售量。

協助馬祖推動地方創生的前國發會主委陳美伶致詞表示，馬祖酒廠南竿2廠的推動過程，展現地方建設效率與追求品質，希望能成為公共建設典範。期待馬祖持續建立品牌與行銷發展，帶動馬祖走向國際，也結合青年實力，發展在地創生能量。

馬祖酒廠總經理劉九銘也向記者分享，配合馬祖酒廠南竿2廠動土典禮，酒廠也以馬祖40度高粱酒製作「馬祖酒廠南竿二廠開工紀念酒」，與民眾分享馬祖酒廠的新里程碑與喜悅。