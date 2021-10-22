千越危樓安檢未過要辦售票活動 台中市府：敢辦罰30萬

高雄鹽埕區城中城大火奪走46條人命，今天舉辦公祭，燒出全台老舊危樓議題。台中被前市長林佳龍營造「文化城中城」的中西區，也有一棟被網友點名是全台10大鬼屋之一的台中「千越大樓」，今天被台中市國民黨議員黃健豪爆料有團體要在老舊的千越大樓舉辦3天演唱會，消息透過IG、FB強力宣傳，預售票竟然一天就賣光

台中市府今天強調，千越大樓消防設備、逃生動線未改善，目前已公告停業，若違規有營業行為最高開罰30萬元，若不改善將斷水斷電。

千越大樓位於台中火車站前，年久失修加上曾失火，被稱為「鬼樓」，但有不少人前往探險；目前大樓已成立都更會，但所有權人分為修繕派、都更派，仍無共識。

黃健豪今天質詢說，近日臉書、IG宣傳11月中旬，千越大樓要舉辦「末日派對」，預售票已銷售一空，外界以為這是合法安全活動，但千越大樓有消防疑慮，萬一發生意外誰負責？

策劃活動的是「逃亡計畫」藝術工作室，在IG文宣提到「現場開放搖滾區、13組嘻哈歌手都就位」。負責人Matt說，這是持續5年的藝術行動，以塗鴉藝術為主，「視覺藝術還是要有音樂點綴，但不是演唱會」，因疫情已停辦，上述資訊會撤下，他認為，議員沒有充分了解就質疑，對他們造成困擾。

Matt表示，目前千越大樓僅有7名住戶，團隊已進駐5年，盼活化閒置空間，消防問題涉及都更和產權，跟房東反應但沒用，管委會運作不起來，盼市府能積極和大樓討論都更問題。

黃健豪說，他也喜歡街頭文化的創造力，不管主流非主流，刺青業者有問題、街頭滑板推廣，都幫忙過。但出於監督責任職責，質詢責無旁貸，有市民提供「末日派對」的宣傳文宣，當然要公開資訊讓市民、市府了解，尤其在被連續稽查7年消防都未改善的大樓辦活動，不論是藝術性或音樂性，都有公安危機，希望市府重視全市危樓的使用安全問題。