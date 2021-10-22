運研所攜高雄市府推MeN Go計程車共乘 先在這2校試辦

交通部運輸研究所與高雄市政府交通局合作，10月開始在高雄市推動MaaS系統(MeN Go)，推出學生族群創新計程車預約共乘服務。率先在高雄女中及高雄高商試辦，最快明年開放到高雄市其他學校，學生可在使用者介面中查詢車輛即時動態位置，相當方便。

運研所說，10月MeNGo服務再次創新，推出學生族群之創新計程車預約共乘服務，提昇學生族群使用計程車共乘之意願與方便性，利用計程車共乘服務轉乘大眾運輸系統。

運研所說，承續過去MaaS推動成果，運用MeNGo計程車共乘點數及車隊既有支付系統，導入計程車預約共乘服務機制，並與高雄女中及高雄高商二校合作試辦12條路線，進行技術應用驗證及服務驗證，服務路線主要涵蓋上下學時段前往兩校周邊捷運站、高雄車站、補習街及高雄女中跨校學習地點。

運研所說，高雄女中與高雄高商學生族群可透過使用者介面選擇預約旅次之起點、迄點，該共乘整合機制將提供成功媒合與共乘駕駛資訊予使用者，司機則依乘客指定地點及時間提供預約共乘接送服務，乘客收到駕駛已出發推播訊息後，即可在使用者介面中查詢車輛即時動態位置。