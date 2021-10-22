高雄氣爆調查報告表決通過 民進黨批藍扭曲司法

高雄氣爆案，市議會組專案小組調查善款運用，今天下午針對報告案表決，國民黨團以32票通過結論建議，民進黨團則譴責多數暴力扭曲司法認證無罪，籲勿再藉此圖謀政治利益。

高雄市議會今天下午針對「731石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形」調查專案小組報告案進行表決，現場清點人數計有49名議員，最後以32票同意通過調查專案小組報告案結論與建議，並要求市長陳其邁11月5日向議會提出專案報告。

對此，出席會議的13名民進黨議員分持「退席抗議」標語，集體退出議事廳表達抗議及遺憾，最後以32比0通過專案小組所提的結論與建議。

民進黨團發布新聞稿指出，731氣爆善款使用案已經高雄地檢署今年3月初簽結「查無不法」，但國民黨主導的調查專案小組仍以人數優勢強行表決通過專案報告結論。此舉無疑私設刑堂、多數暴力惡意栽贓，企圖製造對立，謀取政治利益。

民進黨高雄黨部主委趙天麟表示，國民黨栽贓抹黑，意在醜化前市長陳菊主政的團隊，無視氣爆案經司法認定並無不法，可見國民黨惡質及好鬥，民進黨只能退席抗議。

報告案結論包括市府混淆善款與賠償分際，致災民未受足額救助、捐款專戶作業要點條文及運用與公益勸募條例多有牴觸、代位求償與國賠不應二擇一，災民應能爭取該有的賠償、善款收支運用效益未如預期、善款運用有重大行政缺失，應予譴責。

建議部分則分別為指用及未指定用途善款皆應由善款專戶統籌管理、修訂「公益勸募條例」各級政府機關於發動勸募時應先公布使用項目、善款運用各項計畫執行內容應全面公開供民眾調閱查詢、未來應委託第三方組織來成立善款管理委員會、未來求償歸款墊後，善款應用於災區，提供市府參考。