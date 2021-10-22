澎湖復育特有瓜果及雜糧種原 盼再創農業榮景

澎湖特有的稜角絲瓜、嘉寶瓜與花生雜糧等，長期由農民自行留種種植，造成品種雜交變異，也漸失市場競爭力。農業改良場澎湖分場為特色作物種原復育，提供農民種植，盼再創農業榮景。

澎湖縣農會發布新聞稿指出，明天傍晚「澎湖農產品聯合成果展售」活動，將在澎湖多功能綜合體育館廣場舉行。農改場澎湖分場長劉敏莉將報告嘉寶瓜、稜角絲瓜與花生雜糧作物等種原純化復育成果。現場還提供溯源、有機等農畜產品，及排骨芋頭湯、瓜果等盒裝地方美食，配合防疫措施，一律以外帶嘗鮮。

澎湖縣農會總幹事陳一正表示，澎湖農業環境因雨量稀少、東北季風鹽害嚴重，加上長期過度耕作，包括嘉寶瓜、稜角絲瓜特有瓜果與花生雜糧作物等品種，長期以來均由農民自行留種來種植，造成品種雜交變異，失去原有的品系，也漸失市場的競爭力。

農改場澎湖分場今年接受農會委託，進行嘉寶瓜、稜角絲瓜與花生雜糧作物等種原純化工作，以去年秋作和今年春作2季，每項品種選出2至4種地方品系，分別在分場試驗田區與農民的田區進行定植與純化試驗，從中選出最適合地方的品系，預計明年可完成育種示範推廣，提供農民種植生產。