高雄輕軌C17至C20站初勘 19項改善項目有條件通過初勘

高雄市交通局今天舉辦輕軌二階C17站至C20站初勘作業，初勘委員會作出「有條件同意初勘合格」結論，列19項須改善項目，部分改善事項須在10月底前完成，接著報請交通部履勘後，力拚年底通車。委員會下午也選在C18鼓山站進行初勘演練「隨機殺人」事件，狀況逼真，兩名乘客因上車糾紛起口角，一人持刀砍傷乘客後被警察制伏。

初勘委員會總召集人許添本表示，經整天勘查測試，共開出「履勘前須改善事項」5項，「一般注意改善事項」3項，「後續建議改善事項」11項，主要包含車站植栽帶邊角新增警示標誌、增設往台鐵鼓山站轉乘引導指示及自行車道路口補繪警示標線等。

歹徒由捷運警察扮演，他與被害乘客因搶進車廂發生衝突，兩人在車廂口角後互推彼此，歹徒怒火中燒拔刀傷人，司機員立即通知行控中心並疏散旅客，啟動應變機制，後續警察在車廂外制伏歹徒，傷患也被擔架抬出送醫。

許添本表示，擇在鼓山站演練主要是輕軌二階有幾個輕軌站都鄰近火車站，可供民眾轉乘，但也增加營運、應變上的複雜度，高捷公司對於輕軌、捷運營運管理已具相當經驗，演練狀況應變良好、過程順利。

高雄副市長林欽榮在總結會議中指出，輕軌由C17鼓山區公所站再延伸至C20台鐵美術館站，營運通車後，營運路線共14.7公里，服務範圍由23站增至26站，輕軌將可轉乘台鐵，擴大通勤、就學、旅遊的需求，離輕軌成圓又邁向一大步。交通局長張淑娟說，將要求捷運局、高捷公司儘速針對相關缺失立即進行改善，再依程序報請交通部進行履勘。