綠營退席抗議 藍軍以人數優勢通過高雄氣爆案調查結果

城中城大火善款今天累計2億3193萬元，高市議會之前組專案小組調查當年高雄氣爆案45億善款收支運用，專案小組完成的結論與建議今天下午在吵鬧中表決通過。專案小組建議指出，善款運用各項計畫執行內容應全面公開供民眾調閱查詢，未來應委託第三方組織來成立善款管理委員會。事後民進黨譴責多數暴力，不認同相關內容。

高市議會組「731石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形調查專案小組」，花1年時間調查作出結論與建議。議會主席曾麗燕今天下午裁示專案小組完成的結論與建議逕付表決，現場應要求清點人數，49人出席，民進黨議員自覺無法扭轉局勢，13人舉著「退席抗議」四個字的手牌後離去，最後以32比0通過專案小組所提的結論與建議。

專案小組做出五點結論，第一、市府混淆善款與賠償分際，致災民未受足額救助。第二、捐款專戶作業要點條文及運用與公益勸募條例多有牴觸。第三、代位求償與國賠不應二擇一，災民應能爭卺該有的賠償。第四、善款收支運用效益未如預期。第五、善款運用有重大行政缺失，應予譴責。

建議則指出，指用及未指定用途善款皆應由善款專戶統籌管理、建議修訂「公益勸募條例」各級政府機關於發動勸募時應先公佈使用項目、建議善款運用各項計畫執行內容應全面公開供民眾調閱查詢、建議未來應委託第三方組織來成立善款管理委員會、未來求償歸款墊後，善款應用於災區。