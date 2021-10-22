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綠營退席抗議 藍軍以人數優勢通過高雄氣爆案調查結果

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨籍議員舉手同意專案小組提出的結論與建議，民進黨議員不滿國民黨具備人數優勢，舉著「退席抗議」的牌子走出議事廳。記者徐白櫻／攝影
國民黨籍議員舉手同意專案小組提出的結論與建議，民進黨議員不滿國民黨具備人數優勢，舉著「退席抗議」的牌子走出議事廳。記者徐白櫻／攝影

城中城大火善款今天累計2億3193萬元，高市議會之前組專案小組調查當年高雄氣爆案45億善款收支運用，專案小組完成的結論與建議今天下午在吵鬧中表決通過。專案小組建議指出，善款運用各項計畫執行內容應全面公開供民眾調閱查詢，未來應委託第三方組織來成立善款管理委員會。事後民進黨譴責多數暴力，不認同相關內容。

高市議會組「731石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形調查專案小組」，花1年時間調查作出結論與建議。議會主席曾麗燕今天下午裁示專案小組完成的結論與建議逕付表決，現場應要求清點人數，49人出席，民進黨議員自覺無法扭轉局勢，13人舉著「退席抗議」四個字的手牌後離去，最後以32比0通過專案小組所提的結論與建議。

專案小組做出五點結論，第一、市府混淆善款與賠償分際，致災民未受足額救助。第二、捐款專戶作業要點條文及運用與公益勸募條例多有牴觸。第三、代位求償與國賠不應二擇一，災民應能爭卺該有的賠償。第四、善款收支運用效益未如預期。第五、善款運用有重大行政缺失，應予譴責。

建議則指出，指用及未指定用途善款皆應由善款專戶統籌管理、建議修訂「公益勸募條例」各級政府機關於發動勸募時應先公佈使用項目、建議善款運用各項計畫執行內容應全面公開供民眾調閱查詢、建議未來應委託第三方組織來成立善款管理委員會、未來求償歸款墊後，善款應用於災區。

事後民進黨團發出新聞稿指出，今年3月，高雄地檢署已將731氣爆善款使用案簽結「查無不法」，國民黨主導的專案小組以人數優勢強行表決通過專案報告結論，民進黨團抗議多數暴力，並譴責國民黨扭曲司法認證無罪的氣爆調查案，此舉是破壞和諧、製造對立。

民進黨籍議員退席抗議表達不滿。圖／高市議會民進黨團提供
民進黨籍議員退席抗議表達不滿。圖／高市議會民進黨團提供

民進黨 氣爆 捐款

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