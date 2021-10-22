想找工作的人注意囉！金門縣府將招募300位臨時工

想找工作的人注意囉！金門縣政府實施具有公法救助性質的短期臨時工計畫，明年將提供300個按日計酬的臨時工名額，以協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群，報名作業將於11月5日上午9點到下午5點(中午不休息)、11月6日上午9點到中午12點，在金城鎮公所受理；烈嶼鄉民眾可在11月4日上午9點到中午12點在烈嶼鄉公所報名。

金門縣政府社會處表示，報名資格均須年滿16歲以上未滿65歲，並須設籍（含依親居留）並居住金門連續1年（含）以上。另身障者須經過就業技能檢核初評程序，評分達60分以上，始符合報名資格；未達60分者，將轉銜至縣府「身心障礙者職業重建服務窗口」提供就業服務。

縣府表示，經審查符合報名資格之人員，可繼續參加今年11月16日（星期二）上午9時公開舉行之抽籤作業，地點在金城體育場（籃球場及視聽室），為力求公開透明化，另邀請金門縣議會、縣府政風處、人事處等單位派員監督。抽籤當日可由本人或委託親友報到，未能報到抽籤者，逕由縣府政風或人事人員代理抽籤，當事人不得異議。

另為因應縣民之急難救助需要，酌留20個名額，其餘280名均以公開抽籤方式進用。一般身分之抽籤正取名額200名，特定身分之抽籤正取名額80名，均依各用人單位分配名額分別抽出。至於備取名額，大約為各用人單位分配名額的3分之1。正取及備取名單，將由縣府於今年11月19日（星期五）統一公布於金門日報及縣府網站。

此外，該計畫臨時工之進用期間自明(111)年1月3日至同年12月31日止，每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，每日津貼950元，進用期間之臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法。另臨時工到工當日即應參加勞工保險及全民健康保險。

縣府提醒，報名表可事先向各鄉鎮公所索取後填妥，或於報名當天現場填寫。報名當天，須本人親自到場，每人以報名一次、勾選一個用人單位為限，報名完成後不得更換，若有重複報名者，喪失抽籤資格。