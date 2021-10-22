快訊

賓士對決法拉利？兩車「同步違規」擦撞 現場慘況曝光

中央突宣布「AZ可混打」爆棄打潮 柯文哲：不知要整誰？

想找工作的人注意囉！金門縣府將招募300位臨時工

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天表示，將招募300名臨時工，圖為往年報名踴躍情形。圖／縣府提供
金門縣府今天表示，將招募300名臨時工，圖為往年報名踴躍情形。圖／縣府提供

想找工作的人注意囉！金門縣政府實施具有公法救助性質的短期臨時工計畫，明年將提供300個按日計酬的臨時工名額，以協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群，報名作業將於11月5日上午9點到下午5點(中午不休息)、11月6日上午9點到中午12點，在金城鎮公所受理；烈嶼鄉民眾可在11月4日上午9點到中午12點在烈嶼鄉公所報名。

金門縣政府社會處表示，報名資格均須年滿16歲以上未滿65歲，並須設籍（含依親居留）並居住金門連續1年（含）以上。另身障者須經過就業技能檢核初評程序，評分達60分以上，始符合報名資格；未達60分者，將轉銜至縣府「身心障礙者職業重建服務窗口」提供就業服務。

縣府表示，經審查符合報名資格之人員，可繼續參加今年11月16日（星期二）上午9時公開舉行之抽籤作業，地點在金城體育場（籃球場及視聽室），為力求公開透明化，另邀請金門縣議會、縣府政風處、人事處等單位派員監督。抽籤當日可由本人或委託親友報到，未能報到抽籤者，逕由縣府政風或人事人員代理抽籤，當事人不得異議。

另為因應縣民之急難救助需要，酌留20個名額，其餘280名均以公開抽籤方式進用。一般身分之抽籤正取名額200名，特定身分之抽籤正取名額80名，均依各用人單位分配名額分別抽出。至於備取名額，大約為各用人單位分配名額的3分之1。正取及備取名單，將由縣府於今年11月19日（星期五）統一公布於金門日報及縣府網站。

此外，該計畫臨時工之進用期間自明(111)年1月3日至同年12月31日止，每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，每日津貼950元，進用期間之臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法。另臨時工到工當日即應參加勞工保險及全民健康保險。

縣府提醒，報名表可事先向各鄉鎮公所索取後填妥，或於報名當天現場填寫。報名當天，須本人親自到場，每人以報名一次、勾選一個用人單位為限，報名完成後不得更換，若有重複報名者，喪失抽籤資格。

金門 身障者 保險

延伸閱讀

金門道路拓寬工程 又發現疑貝塚遺址

金門道路工程挖到貝塚遺跡？文化局要求停工請專家鑑定

金門縣府辦沉浸式文化體驗 帶學子探索原鄉之美

金門農試所吉祥物「安直兔」建功 民眾認識安全農業

相關新聞

金門道路工程挖到貝塚遺跡？文化局要求停工請專家鑑定

金門縣又發現疑似貝塚遺址！金門縣工務處正在環島北路3段進行拓寬工程，但近日卻有民眾發現水溝旁的土層有貝殼及瓦陶片，疑似是...

城中城遭「霸占」？ 受災戶投書:人比鬼可怕

高雄城中城火警罹難者今天出殯，受災戶投訴，城中城大樓「一直以來都有管委會，只是未向主管機關報備」，稱有人「霸占」管委會，...

原鄉耶誕老公公助學童募物資26年 康錦輝辭世眾人不捨

來自新北市康錦輝不是原住民，26年前他從報紙上看到當時屏東縣原住民文教協會理事長、現任瑪家鄉長梁明輝的一篇投書，呼籲送暖...

高雄輕軌C17至C20站初勘 19項改善項目有條件通過初勘

高雄市交通局今天舉辦輕軌二階C17站至C20站初勘作業，初勘委員會作出「有條件同意初勘合格」結論，列19項須改善項目，部...

綠營退席抗議 藍軍以人數優勢通過高雄氣爆案調查結果

城中城大火善款今天累計2億3193萬元，高市議會之前組專案小組調查當年高雄氣爆案45億善款收支運用，專案小組完成的結論與...

高雄輕軌二階初勘演練應變隨機殺人 力拚年底通車

高雄輕軌今下午將在C18鼓山站進行初勘演練，演練項目為「隨機殺人」應變，狀況逼真，警察還出動電擊棒。歹徒由捷運警察扮演，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。