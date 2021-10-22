高雄輕軌二階初勘演練應變隨機殺人 力拚年底通車

高雄輕軌今下午將在C18鼓山站進行初勘演練，演練項目為「隨機殺人」應變，狀況逼真，警察還出動電擊棒。歹徒由捷運警察扮演，他與被害乘客因搶進車廂發生衝突，兩人在車廂口角後互推彼此，歹徒怒火中燒拔刀傷人，後續警察在車廂外制伏歹徒，傷患也被擔架抬出送醫。

初勘委員會總召許添本表示，今天針對土木、機電、營運和緊急應變做勘查，輕軌這部分經驗充足，各項狀況都相當完善，目前僅有部分輕軌與台鐵連結的標示要再調整。演練後，初勘委員正在進行總結會議，稍後將公布詳細報告。

許添本表示，今天選擇在鼓山站演練主要是輕軌二階有幾個輕軌站都與鄰近火車站，可供民眾轉乘，但也會增加營運、應變上的複雜度，但高捷公司對於輕軌、捷運營運管理已具相當經驗，演練狀況的應變良好、過程順利。許添本也指出，輕軌是流動地標，民眾漸漸發現輕軌走在路上和捷運行駛於地下是相當不同的，這次國慶甚至有民眾是在輕軌上欣賞焰火，高雄在輕軌的推動帶動台灣輕軌的發展。

輕軌二階工程持續推進，目前C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站已完成系統穩定測試，今由市府與學者專家組成的9位初勘委員會進行路段初勘。交通局表示，在報請交通部履勘前，市府需先完成系統測試、初勘等項目，今初勘後將儘速針對委員的提議改善，力拼年底前通車。