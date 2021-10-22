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照顧台灣尾25年 恆基院長黃健榮獲選傑出僑生校友

中央社 / 屏東22日電

恆春基督教醫院院長黃健榮是來台習醫的香港僑生，1996年到恆基服務至今25年，傾力於台灣尾的醫療與社會服務，今天在台灣首屆全球傑出僑生校友獎中獲頒公共事務獎。

恆春基督教醫院今天發布新聞稿表示，僑務委員會今年首度辦理全球傑出僑生校友選拔，今天在台南崑山科技大學舉行表揚大會，由僑委會副委員長呂元榮頒發公共事務獎給黃健榮。

恆基表示，黃健榮成長於香港貧苦家庭，因好友病逝，讓他立下從醫心願，在高中畢業後，獨自來台灣就讀台北醫學大學醫學系，展開醫療訓練與從醫生涯。

黃健榮回憶，還是醫學生時，就曾到過恆基，當時看見前輩們奉獻專業、心力和時間，到偏遠地區提供醫療與社會服務，傾力照顧居民，便決定有朝一日要再回到這裡服務。在40歲那年、舉家移民加拿大之際，他心中浮起恆春半島的醫療需要，於是在1996年，抱持著「施比受更為有福」的信念來到恆基醫院。

面對當時極度缺乏醫療資源的環境，黃健榮曾一個人包辦急診、小兒科、耳鼻喉科、一般外科等多科，超音波、胃鏡等都要自己操作，更曾接生過3位新生兒。他回憶，當時連續值十幾天夜班都是常有的事，甚至因此差點病倒。

但黃健榮依舊堅持親力親為照顧鄉親健康、關心台灣尾許多獨老長輩及弱勢家庭學童生活。恆基表示，從診間、值班室、病房到急診，甚至每個月定期部落醫療巡迴，都可以看到他的身影。此外，他更曾利用休假期間前往緬甸、委內瑞拉、巴拿馬參與義診、貢獻己力。

黃健榮在2009年榮獲「第19屆醫療奉獻獎」與「台灣醫療典範獎」，在去年10月2度擔任恆基醫院院長。儘管面對財務與醫療人力缺乏的壓力，還要身兼院長與醫師工作，他仍不斷擴增醫院在社會服務上的服務項目、提升品質，延續與實踐芬蘭宣教士創院的精神「以耶穌基督愛人如己的精神，給予台灣尾居民全人身心靈的醫治」。

獲頒首屆僑委會全球傑出僑生校友獎公共事務類，黃健榮表示，很榮幸能夠獲頒這份殊榮，感謝僑委會肯定，也感謝母校北醫的推薦。他說，會繼續與恆基同仁合力照顧台灣尾，期盼恆基未來能夠發展長照、關心慢性病患者，持續照顧在角落孤苦的人。

黃健榮說，相信用愛去關心，就能讓人感受到溫暖，也讓社會更幸福，並邀請各界與恆基一同照顧台灣尾，幫助更多需要的人。

僑委會 恆春 香港

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