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高市議會民進黨團表達沉痛 合捐100萬入城中城專戶

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會民進黨團合捐100萬元給高雄市政府社會救助金專戶。記者徐白櫻／攝影
高市議會民進黨團合捐100萬元給高雄市政府社會救助金專戶。記者徐白櫻／攝影

高雄城中城大火46人不幸罹難，社會愛心捐款累計超過2億元。高市議會民進黨團同步發起募款，共募得100萬元，今天下午在市議會舉辦捐贈儀式，10位議員出席記者會，捐贈象徵性支票給高市府社會救助金專戶。社會局長謝琍琍表示，所有捐款全部用在罹難者、傷者及受影響住戶身上，會周延處理善款，公開透明，做更多關心、關懷事項。

城中城大火罹難者今天上午公祭，民進黨團下午在議會舉辦善款捐贈儀式。黨團總召鄭光峰指出，這件事件讓大家覺得非常不捨，黨團成員共襄盛舉，用具體行動捐贈100萬投入社會局專戶。

募款發起人、議員康裕成說，謝謝大家在這段時間紛紛伸出援手，讓黨團能夠共同募到100萬元，今天交給社會局謝局長，表達民進黨團對這個案件的一點點的關心。

謝琍琍說，感謝民進黨團給市府這麼大支持，市長陳其邁特別交代，所有捐款要全部用在罹難者、傷者以及因為這件事影響到的住戶生活身上，會以公開、透明態度，謹慎、周延地處理善款，感謝大家讓我們做更多關心、關懷事情。

民進黨 捐款

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