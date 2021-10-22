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屏東購神秘大禮 在地消費抽好宅有機會

中央社 / 屏東22日電

「屏東購好禮振興加碼」啟動後，兩週產生7萬5000筆抽獎序號，登錄金額更破億。為加大經濟復甦力道，屏東縣長潘孟安今天公布加碼位於屏東市演藝廳後方的全新2房輕豪宅大獎。

「屏東誠意就是多一度！」，潘孟安感謝屏東縣不動產商業同業公會及中洲建設聯合提供兩房、演藝廳近學區、生活機能便利的種子學全新輕豪宅1戶，作為壓軸抽獎神秘大禮。

潘孟安說，即日起到明年4月底在屏東消費，憑五倍券紙本消費滿200元，或數位五倍券及一般消費滿500元，將發票號碼和相關資料登錄屏東購網站上，每1筆消費產生1組抽獎序號。

每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止，越早參加越多機會、消費越多機會越高。今天又加上好宅大禮，只要來屏東消費就有機會成為好宅主人，歡迎全台民眾來屏東買好買滿，把好禮帶回家。

屏東縣政府城鄉發展處表示，屏東購好禮獎項豐富，除提供令人期待的全新好宅，週週抽iphone13和Gogoro電動機車、雙月抽休旅車、年節再加碼抽黃金等大獎，上周五已抽出6位幸運兒。想感受抽獎即時刺激和線上共同集氣氛圍，每週五下午4時鎖定屏東縣政府Youtube官方頻道。

洽詢電話08-732-0415轉6262或6261，或0900-078-963活動公告2021屏東購好禮活動LINE官方帳號 @837rcdzy；臉書公告「屏東購好禮大攻略」；屏東購抽獎網址

屏東縣政府 潘孟安

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