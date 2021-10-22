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「牠」在高雄城中城大火中倖存 飽受驚嚇 等待認領
高雄鹽埕城中城大火釀46死，也有18隻貓狗葬身火窟，市府動物保護處與動保團體日前在在城中城大樓前聯合舉辦法會，為死亡寵物超渡；昨天警方前往城中城巡查時，意外發現一隻倖存的寵物貓，隨後交由動保處處理。這隻貓受困長達8天，經照顧健康狀況穩定，後續將持續協尋飼主，若飼主未出面，將視情況開放認養。
昨天警方於城中城大樓內巡查時，在七樓發現一隻寵物貓生還，由於困在大樓內長達8天，皆未正常飲食，且飽受驚嚇動作遲緩，經查身上並無植入晶片或吊掛任何識別飼主身分的項圈，仍無法得知飼主下落，因此，先將牠安置在高雄壽山動保園區。
動保處指出，這隻小貓在園區內，由動保人員協助清潔身體及餵飼，由獸醫檢查後，健康狀況無虞，飲食等各方面也都正常，同時也協助牠尋找飼主，若有民眾出面，則需提出相關證明以免有人冒名領取，若無飼主出面，或因火警不幸罹難，則會評估狀況開放民眾認養。
此外，市政府動物保護處與動保團體於10月19日花費約10多萬元，在城中城大樓前舉辦一場「城中城寵物眾生超渡法會」，替這次大火葬身火窟的18隻死亡寵物超渡。動保處也表示，不少民間團體都相當熱心，也認為生命無價，人與動物生命不應該有區別。
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