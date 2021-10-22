高市府拆除社區大型違建通道 住戶不滿公告三天就來拆

受城中城大火影響，高雄市府近期針對舊大樓、複合型住宅有阻礙通道具危險性的區域進行排拆除。楠梓裕昌街一處住商混合社區，有一處出口有大型違建，於今天執行拆除引起住戶不滿；該住戶認為，公告期限短，拆除私人土地建物，導致私人財產損失。對此，市府工務局說明，該處屬通道，即使是私人土地，仍須經過變更才能改建，因此依法排除。

受城中城大火事件影響，市府於10日15日執行聯合稽查，近期針對楠梓區裕昌街77號一處住宅包覆市場的透天社區，該處共有6個出口，因雜物堆放以及通道受阻礙，公告予以清除。

市府工務局公告指出，楠梓區裕昌街77號，不得於樓梯間、共同走廊等處所堆積雜物、設置柵欄、門扇等妨礙出入等情形；公告後，應立即清除，未於10月21日8時前清除完成，則視為廢棄物，由市府派員進行清除。

工務局昨天先針對該處堆積雜物進行清除；今天則是拆除鄰近裕昌街10、8、6號處阻礙出口的違建；由於該處屬私人土地，被屋主用鐵絲網圍起，並由木板搭建成私人空間，即使明顯違反規定，且市府於19日就公告拆除，仍引起住戶不滿。

林姓男住戶認為，該處是私人土地，市府以妨礙通行為由要求拆除，應發送公文給住戶，卻只有貼公告且不到三天就來拆，導致私人財產損害；此外，公告地址是77號，但他住在10號，拆除位置應該與他的住處無關。

拆除的過程中，林姓住戶一度不滿向工務局人員發生爭執，現場由楠梓警分局員警協助維持秩序，才未演變成進一步的衝突；住戶說，住在這裡50多年，認為這樣的作法非常無理，且拆除導致財損，未來不排除向市府求償。