鼓山魚市場改造 下月動工 鼓山輪渡站納入規畫

高雄「鼓山魚市場」改造計畫獲中央支持，第一期施作農漁產品展售中心，另考量鼓山輪渡站是高雄市民與遊客往返旗津的重要據點，擴充輪渡站候船區納入第二期工程，相關經費逐步到位，在立委賴瑞隆、李昆澤爭取下，航港局允諾補助2160萬元。

百年歷史的鼓山魚市場提出整建活化計畫，農委會、觀光局預計投入1.6億元改造。第一階段先將第一拍賣場設置農漁文化精品展售中心，第二階段則是進行輪渡站空間改造，相關工程預計下月動工。

立委賴瑞隆、李昆澤日前邀請交通部航港局、台灣港務公司等單位開協調會，針對第二期鼓山魚市場擴充渡輪站候船區、濱海街環境改善工程納入整體計畫進行討論。

海洋局指出，第二階段計畫的規畫費1160萬、工程費3000萬，第二期以擴充輪渡站候船區為主，涵蓋候船室、棧橋、購票機、出入口閘門、服務台、匣欄及電視牆等設施，另有濱海街區環境改造，路面、電桿、機車棚架及街道家具規畫。