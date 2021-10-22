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鼓山魚市場改造 下月動工 鼓山輪渡站納入規畫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
鼓山魚市場擴充輪渡站候船區計畫藍圖。圖／高市海洋局提供
鼓山魚市場擴充輪渡站候船區計畫藍圖。圖／高市海洋局提供

高雄「鼓山魚市場」改造計畫獲中央支持，第一期施作農漁產品展售中心，另考量鼓山輪渡站是高雄市民與遊客往返旗津的重要據點，擴充輪渡站候船區納入第二期工程，相關經費逐步到位，在立委賴瑞隆李昆澤爭取下，航港局允諾補助2160萬元。

百年歷史的鼓山魚市場提出整建活化計畫，農委會、觀光局預計投入1.6億元改造。第一階段先將第一拍賣場設置農漁文化精品展售中心，第二階段則是進行輪渡站空間改造，相關工程預計下月動工。

立委賴瑞隆、李昆澤日前邀請交通部航港局、台灣港務公司等單位開協調會，針對第二期鼓山魚市場擴充渡輪站候船區、濱海街環境改善工程納入整體計畫進行討論。

海洋局指出，第二階段計畫的規畫費1160萬、工程費3000萬，第二期以擴充輪渡站候船區為主，涵蓋候船室、棧橋、購票機、出入口閘門、服務台、匣欄及電視牆等設施，另有濱海街區環境改造，路面、電桿、機車棚架及街道家具規畫。

賴瑞隆說，旗鼓航線渡輪一年搭乘人數超過500萬人次，為提升乘客候船品質及未來串聯鼓山魚市場活化亮點，交通部航港局補助「輪渡碼頭岸接繫泊規畫」350萬元及「高雄港灣交通重點持場站優化計畫」810萬元，合計1160萬元辦理規畫，另支持1千萬工程款，剩餘經費爭取明年度預算支應。李昆澤表示，鼓山魚市場是高雄首座現代化魚市場，也是早年的遠洋漁業基地，改造計畫別具意義。

鼓山輪渡站場外現況。圖／立委賴瑞隆服務處提供
鼓山輪渡站場外現況。圖／立委賴瑞隆服務處提供
鼓山魚市場模擬圖。圖／高市海洋局提供
鼓山魚市場模擬圖。圖／高市海洋局提供
鼓山魚市場附近濱海街環境改造模擬圖。圖／高市海洋局提供
鼓山魚市場附近濱海街環境改造模擬圖。圖／高市海洋局提供
鼓山魚市場現況，未來要擴建候船區。圖／立委賴瑞隆服務處提供
鼓山魚市場現況，未來要擴建候船區。圖／立委賴瑞隆服務處提供

航港局 賴瑞隆 李昆澤

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