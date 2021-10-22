陳玉珍見觀光局官員 助金門爭取明年5205萬觀光預算

新冠肺炎疫情趨緩，在邊境尚未開放前，國人赴離島觀光旅遊機會大增，金門籍立委陳玉珍今找來交通部觀光局官員開會了解秋冬金門旅遊推廣情況，以及明年度觀光局對金門地區景點的預算補助情形，觀光局表示，明年度將補助「光華園心戰園區整建工程」等3案共5205萬元，以協助金門推觀光特色景點。

陳玉珍表示，過去半年多來，整體金門觀光產業受到疫情影響，不僅小三通旅客全無，國旅的遊客也受限航班縮減及防疫檢查規定等，出遊意願大幅降低。所幸目前疫情逐漸趨緩，中央也正大力振興經濟，正是重振金門觀光產業好時機，觀光局身為中央主管機關，更應該推出相關獎勵補助措施，加大民眾出遊意願的力道。

觀光局官員提到，為鼓勵旅行業落實防疫規定，並結合各部會旅遊景點資源，包裝出創新優質的旅遊產品，進一步帶動國內觀光產業發展，觀光局獎勵旅行業辦理以平日為主、2天1夜以上的旅遊團，本島旅客人數需達15人以上、安排至離島地區旅客人數僅需6人以上即可申領補助。

至於明年度補助金門地區的預算，陳玉珍也要求應該加強金門觀光特色景點的整治，讓金門地區一年四季都能成為讓人嚮往旅遊的好去處。陳玉珍說，包括「光華園心戰園區整建工程」、「金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠化工程」以及「金門大橋旅服中心園區整建工程」等3案，觀光局應多多給予大力補助。

觀光局回應，上述3案觀光局明年度預計投入5205萬元，目前均已進入規劃設計期程。此外，觀光局還有「體驗觀光—地方旅遊環境營造計畫」約3.5億元的經費，提供各縣市提案補助，預計11月5日停止受理。目前金門也有提出6案，刻正輔導計畫撰寫，待正式提出後，經由審查會議審理後再決定給予補助金額。

陳玉珍強調，金門觀光產業亟需在此階段逐步引導走向品質提升與品牌創生，藉由產官合作，建立更優質的旅遊環境，才能讓金門觀光品牌長遠走下去。