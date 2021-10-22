金門道路拓寬工程 又發現疑貝塚遺址

金門縣金湖鎮環島北路進行道路拓寬，昨天施工疑發現有貝塚遺址，包括在離地表1米內有貝殼及瓦陶片。目前工程已先停工，縣府文化局將邀考專家學者會勘確認再做處置。

文化局今天發布新聞表示，工務處執行金湖鎮環島北路3段拓寬工程路段發現疑貝塚遺址，文資科經會同金門縣文資專業防護服務中心主持人、金門大學建築系副教授曾逸仁、工務處及營造廠商前往了解。在地層1米內顯見貝殼、瓦陶片，考量涉及文資遺址，由文化局及金門大學團隊進行現場勘查及記錄。

文化局表示，依「文化資產保存法」規定，由工程單位先停工保持現況，並商討後續處理方式。同時依「文化資產保存法施行細則」邀請考古學者專家、學術或專業機構進行會勘或專案研究評估後再決定後續處理。

依文化局資料，金門過去發現貝塚遺址，包括金龜山遺址、以及台灣大學教授林朝棨1968年在金湖鎮溪湖村發現復國墩貝塚遺址；中研院又針對浦邊遺址鄰近區域及金門島上其他與浦邊、金龜山、復國墩等遺址地形與自然環境相近似的地區，包括九女山、雞鳴山、東店、峰上、田埔、后豐港、塔山等地進行研究。