快訊

秋冬Delta突變「AY.4.2」肆虐歐洲 陳時中：大意不得

富邦金董事長蔡明興證實為Delta個案！ 病況穩定治療中

金門道路拓寬工程 又發現疑貝塚遺址

中央社 / 金門縣22日電

金門縣金湖鎮環島北路進行道路拓寬，昨天施工疑發現有貝塚遺址，包括在離地表1米內有貝殼及瓦陶片。目前工程已先停工，縣府文化局將邀考專家學者會勘確認再做處置。

文化局今天發布新聞表示，工務處執行金湖鎮環島北路3段拓寬工程路段發現疑貝塚遺址，文資科經會同金門縣文資專業防護服務中心主持人、金門大學建築系副教授曾逸仁、工務處及營造廠商前往了解。在地層1米內顯見貝殼、瓦陶片，考量涉及文資遺址，由文化局及金門大學團隊進行現場勘查及記錄。

文化局表示，依「文化資產保存法」規定，由工程單位先停工保持現況，並商討後續處理方式。同時依「文化資產保存法施行細則」邀請考古學者專家、學術或專業機構進行會勘或專案研究評估後再決定後續處理。

依文化局資料，金門過去發現貝塚遺址，包括金龜山遺址、以及台灣大學教授林朝棨1968年在金湖鎮溪湖村發現復國墩貝塚遺址；中研院又針對浦邊遺址鄰近區域及金門島上其他與浦邊、金龜山、復國墩等遺址地形與自然環境相近似的地區，包括九女山、雞鳴山、東店、峰上、田埔、后豐港、塔山等地進行研究。

遺址 金門 文化局

延伸閱讀

金門道路工程挖到貝塚遺跡？文化局要求停工請專家鑑定

金門縣府辦沉浸式文化體驗 帶學子探索原鄉之美

金門農試所吉祥物「安直兔」建功 民眾認識安全農業

金門海洋藝術季23日登場 縣府盼發展夜間觀光

相關新聞

金門道路工程挖到貝塚遺跡？文化局要求停工請專家鑑定

金門縣又發現疑似貝塚遺址！金門縣工務處正在環島北路3段進行拓寬工程，但近日卻有民眾發現水溝旁的土層有貝殼及瓦陶片，疑似是...

城中城遭「霸占」？ 受災戶投書:人比鬼可怕

高雄城中城火警罹難者今天出殯，受災戶投訴，城中城大樓「一直以來都有管委會，只是未向主管機關報備」，稱有人「霸占」管委會，...

「牠」在高雄城中城大火中倖存 飽受驚嚇 等待認領

高雄鹽埕城中城大火釀46死，也有18隻貓狗葬身火窟，市府動物保護處與動保團體日前在在城中城大樓前聯合舉辦法會，為死亡寵物...

原鄉耶誕老公公助學童募物資26年 康錦輝辭世眾人不捨

來自新北市康錦輝不是原住民，26年前他從報紙上看到當時屏東縣原住民文教協會理事長、現任瑪家鄉長梁明輝的一篇投書，呼籲送暖...

高市府拆除社區大型違建通道 住戶不滿公告三天就來拆

受城中城大火影響，高雄市府近期針對舊大樓、複合型住宅有阻礙通道具危險性的區域進行排拆除。楠梓裕昌街一處住商混合社區，有一...

鼓山魚市場改造 下月動工 鼓山輪渡站納入規畫

高雄「鼓山魚市場」改造計畫獲中央支持，第一期施作農漁產品展售中心，另考量鼓山輪渡站是高雄市民與遊客往返旗津的重要據點，擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。