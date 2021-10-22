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原鄉耶誕老公公助學童募物資26年 康錦輝辭世眾人不捨

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
來自新北市康錦輝，不是原住民，26年來他持續關注原鄉部落，募集物資、提供獎助學金，即使近年來他飽受病痛纏身，仍心繫原鄉，21日晚間康錦輝辭世，享壽68歲，他也曾獲頒屏東縣榮譽縣民。本報資料照片
來自新北市康錦輝，不是原住民，26年來他持續關注原鄉部落，募集物資、提供獎助學金，即使近年來他飽受病痛纏身，仍心繫原鄉，21日晚間康錦輝辭世，享壽68歲，他也曾獲頒屏東縣榮譽縣民。本報資料照片

來自新北市康錦輝不是原住民，26年前他從報紙上看到當時屏東縣原住民文教協會理事長、現任瑪家鄉長梁明輝的一篇投書，呼籲送暖給原住民鄉，開始募集物資、提供獎助學金，引進資源給屏東縣原鄉，26年來不間斷，即使近年來他飽受病痛纏身，仍心繫原鄉，昨晚間康錦輝辭世，享壽68歲，曾獲他幫助學生震驚又難過。

康錦輝是原鄉孩子們口中的「康伯伯」、「康爸」、「原鄉聖誕老公公」，26年前，他看到梁明輝在報紙一篇投書，呼籲送暖給原住民鄉，開始從事送白米、衣服、運動鞋、募集獎學金到原鄉，曾獲頒屏東縣榮譽縣民、瑪家鄉、三地門鄉、來義鄉等原鄉榮譽鄉民，瑪家鄉傳統領袖並賜原住民名字「古樂樂」。

康錦輝約在7年前診斷出帕金森氏症，手會抖，加上心臟疾病，身體大不如前，但他想起孩子們需要幫助，再不舒服還是會南下屏東，他除了募款並捐助學金、白米，也引介善心人士及國外的基金會到原鄉助學、贈米。

康錦輝曾說，希望原鄉孩子們透過教育翻身，他堅信「教育可以改變人生」，且看到受助的孩子返鄉回饋、助學，他曾說「這些孩子過去沒有白疼！這是愛的傳承！」

瑪家鄉長梁明輝說，康錦輝協助的孩子不計其數，考上大學至少有396人，其中有念研究所32人、博士有4人，也有出國念書，有些回到原鄉當老師，成為護理師等，「康大哥是原住民的天使，幫忙的不僅是瑪家鄉，全國所有原民部落幾乎都有受到他的幫助，功在原鄉」。

瑪家國中主任黃仕典說，今年4月他與校長探視康錦輝，康大哥心中一直都有孩子，今年瑪家國中學生的註冊費，康大哥也都持續關心協助。

黃仕典說，康大哥的理想希望原鄉孩子能過得更好，感謝他一直以來對原鄉孩子的付出。曾受到康伯伯協助學子們，如今有的出社會工作，獲悉後震驚又不捨。

來自新北市康錦輝，不是原住民，26年來他持續關注原鄉部落，募集物資、提供獎助學金，即使近年來他飽受病痛纏身，仍心繫原鄉，21日晚間康錦輝辭世，享壽68歲。他幾乎每年參加瑪家國中畢業典禮，夜宿瑪中宿舍，當時與學生們合影。本報資料照片
來自新北市康錦輝，不是原住民，26年來他持續關注原鄉部落，募集物資、提供獎助學金，即使近年來他飽受病痛纏身，仍心繫原鄉，21日晚間康錦輝辭世，享壽68歲。他幾乎每年參加瑪家國中畢業典禮，夜宿瑪中宿舍，當時與學生們合影。本報資料照片

屏東縣 原住民

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