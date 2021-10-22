搶搭斯卡羅熱潮 屏縣府推社群活動送簽名海報

搶搭斯卡羅熱潮，屏東縣政府推出臉書社群活動，民眾只要在指定貼文分享拍攝景點的照片，或於屏東電影節期間出示按讚、分享紀錄，就可能獲得復刻版簽名海報等好禮。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，臉書粉絲團舉辦「上山下海，再續斯卡羅」活動，只要分享貼文就有機會抽得復刻版簽名海報1張；另外，在貼文下方分享拍攝景點照片、並邀請好友按讚，讚數最多的前10名就可獲得獎金。

傳播暨國際事務處也搭配即將開跑的屏東電影節推出分享換海報活動，民眾只要在電影節成果影展首映會與下鄉放映期間，到播放地點出示「屏東縣政府傳播暨國際事務處」及「i屏東~愛屏東」臉書粉絲團按讚及分享指定貼文，也有機會獲得「斯卡羅」簽名海報。

屏東電影節將在10月22、23、24、30日分別於屏東國賓影城、屏東市演武場旁廣場、恆春西門廣場、東港濱灣之心等地，舉行電影首映及下鄉放映。

縣府說明，復刻簽名海報中有查馬克．法拉屋樂、雷斌．金碌兒、温貞菱、法比歐、黃健瑋、雷洪、夏靖庭、周厚安、黃遠、程苡雅、張瑋帆、余竺儒等演員簽名，並提醒喜愛「斯卡羅」的民眾隨時‪密切關注「屏東縣政府傳播暨國際事務處」粉絲專頁相關活動的最新訊息。