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城中城大火聯合公祭 蔡總統主祭致哀

中央社 / 高雄22日電

高雄城中城大火造成46死43傷，今天上午在高雄市立殯儀館舉行聯合公祭，總統蔡英文到場主祭，再度向罹難者表達由衷慰問。市府首長和地方民代也幾乎到齊，場面隆重哀戚。

鹽埕區城中城大火，上午10時舉行聯合公祭，蔡總統與沈榮津、陸委會副主委吳美紅、海基會秘書長詹志宏、市長陳其邁與市府團隊及各級民代到場弔唁，場面莊嚴哀戚。

蔡總統首先就主祭者位置前往靈前上香、獻花，行鞠躬禮致祭，隨後也向罹難者家屬鞠躬致意，表達由衷慰問與哀思。總統離開後，由陳其邁接續進行象徵式點主儀式。整個告別式約1小時，現場也有許多宗教團體到場幫忙助念。

公祭結束後陳其邁接受媒體聯訪也感謝蔡總統關心，以及社會各界陪伴罹難者家屬走完最後一段路，後續市府會在慰問、關懷、安置、重建等部分加速展開，也會修正制度、落實執行面和事後調查檢討。

陳其邁說，目前在加護病房傷患有7人、一般病房15人，21人已出院。22名住院傷患病況均在好轉康復中，市府會持續追蹤照顧健康，讓社會大眾放心。

他指出，相關大樓避難逃生通道障礙工作持續進行，上午也責成副秘書長郭添貴，率工務、消防、環保、民政、警察等單位持續針對指標性老舊大樓，排除逃生避難設施阻礙，維護住民安全。

另外，市府今天也發布新聞稿說明，目前善款累計約新台幣2億元，將被妥善用在家屬與受災戶生活安置，如社福、安置、住宅、就業等；除安置計畫外，保險理賠、遺產繼承等事宜也提供一對一法律服務，協助家屬和傷者早日走出傷痛。

陳其邁 警察

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