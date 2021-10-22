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金門道路工程挖到貝塚遺跡？文化局要求停工請專家鑑定

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣文化局長許正芳獲報後，立即趕往現場會勘，強調文化局對此類遺址十分重視，會邀請學者專家慎重會勘，並依文資法做審慎後續處理。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長許正芳獲報後，立即趕往現場會勘，強調文化局對此類遺址十分重視，會邀請學者專家慎重會勘，並依文資法做審慎後續處理。記者蔡家蓁／攝影

金門縣又發現疑似貝塚遺址！金門縣工務處正在環島北路3段進行拓寬工程，但近日卻有民眾發現水溝旁的土層有貝殼及瓦陶片，疑似是貝塚，金門縣文化局獲報趕緊到場會勘，並要求廠商暫時停工，將邀請專家學者到場現地會勘確認是否為文化層後，再予處理。

金門的復國墩、金龜山與浦邊等地都曾陸續傳出有貝塚遺址，但很可惜後來都不了了之，近日在鄰近中蘭路段的環島北路3段進行拓寬工程，但有民眾發現排水溝旁土層有多層的貝殼及瓦片，看起來跟貝塚很相似，熱心民眾私訊文化局臉書卻未獲回應。

金門縣文化局長許正芳昨獲悉後，協同文資科同仁與工務處及金大教授暨金門縣文資專業防護服務中心主持人曾逸仁趕往現場會勘，初步發現在離地表一米內有貝殼及瓦陶片。

曾逸仁表示，已依《文化資產保存法》第57條第二項規定，請工程單位暫停施工並保持現場並商討後續處理方式；另依《文化資產保存法》第57條及《文化資產保存法施行細則》第27條規定，應就發見之疑似考古遺址進行調查，並邀請考古學者專家、學術或專業機構進行會勘或專案研究評估。

但現場人員也透露，這個土層太靠近馬路，又有疑似垃圾參雜其中，也可能不是貝塚，是個美麗的誤會，詳情有待專家釐清。

據了解，金門過去發現貝塚遺址，有金龜山遺址及台大故林朝棨教授於1968年曾經在金湖鎮溪湖村發現復國墩貝塚遺址，後來中研院史語所研究員陳仲玉又發現復國墩遺址，其後中研院又針對浦邊遺址鄰近區域及金門島上其他與浦邊、金龜山、復國墩等遺址地形與自然環境相近似的地區，包括九女山、雞鳴山、東店、峰上、田埔、后豐港、塔山等地進行研究。

許正芳表示，文化局對此類遺址十分重視，會邀請學者專家慎重會勘，並依文資法做審慎後續處理。

金門縣文化局長許正芳協同金門縣文資專業防護服務中心主持人曾逸仁與同仁趕往現場會勘。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長許正芳協同金門縣文資專業防護服務中心主持人曾逸仁與同仁趕往現場會勘。記者蔡家蓁／攝影
民眾發現水溝旁的土層有貝殼及瓦陶片，疑似是貝塚遺跡。記者蔡家蓁／攝影
民眾發現水溝旁的土層有貝殼及瓦陶片，疑似是貝塚遺跡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長許正芳協同金門縣文資專業防護服務中心主持人曾逸仁趕往現場會勘，初步發現在離地表一米內有貝殼及瓦陶片。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長許正芳協同金門縣文資專業防護服務中心主持人曾逸仁趕往現場會勘，初步發現在離地表一米內有貝殼及瓦陶片。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局率大批人馬趕往現場會勘，表達對此事的重視。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局率大批人馬趕往現場會勘，表達對此事的重視。記者蔡家蓁／攝影

遺址 金門 文化局

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