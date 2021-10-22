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南區兒家遷新址 衛福部社家署期許扮好替代性父母角色
歷經8年興建規畫，原位在高市左營蓮池潭畔的南區兒童之家搬新家了，新址座落在楠梓區楠梓路上，今天剪綵啟用，未來不只收容失依兒童，也因應時代變遷，服務更多元的對象，其中包括人數日增的受虐兒童，衛福部社家署長簡慧娟希望南區兒童之家能扮演「替代性照顧」政策的領頭標竿。
南區兒童之家1967年於左營蓮池潭創立，安置南部五縣市失依或受疏忽虐待的兒童，目前安置128人，因建物老舊，加上配合高市高鐵特定區周邊土地整體規畫，2013年起推動易地遷建作業，移至楠梓路的新院舍今年9月竣工，今天啟用，家童歡喜入住。
南區兒童之家50多年來照顧過1500名院童，隨時代變遷，近年從單純的收容教養，改而服務多元對象，新院區整體設計上打造愛與快樂的家園意象，十分陽光有朝氣。
南區兒童之家主任張銀旭說，過去舊院區僅40多坪，新院舍面積增加一倍，也建置包括美術、烘焙、電腦等才藝教室，孩子活動的空間更完備，目前收住的對象以家庭功能不彰的孩子居多，約4成是兒虐等保護性個案，社會局評估須做家外安置的孩子也可送來，南區兒家會扮演替代性父母，24小時照顧，讓他們安心平安長大。
簡慧娟說，因應孩子們的多元需求，衛福部社安網內也結合民間共同推動多元發展，祭出「替代性照顧」政策，兒家即是其中一環。過去兒家以收住失依孩子居多，現在兒虐個案增多，兒家照顧對象的比重也漸移轉，因此會提升照顧員知能，及體設備，提振照顧能量。目前「替代性照顧」除有寄養家庭，兒家等住宿性機會，也將發展短期住宿治療或團體家庭，因應社會的變遷需求。
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