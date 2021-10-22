快訊

振興加碼券第二周全抽出！一張圖表看7大加碼券幸運號碼

混打憂副作用「被車輾過」醫：沒這麼恐怖 發燒機率多5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南區兒家遷新址 衛福部社家署期許扮好替代性父母角色

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
歷經八年規畫興建，遷至楠梓區的南區兒童之家今天歡喜剪綵啟用。記者王昭月／攝影
歷經八年規畫興建，遷至楠梓區的南區兒童之家今天歡喜剪綵啟用。記者王昭月／攝影

歷經8年興建規畫，原位在高市左營蓮池潭畔的南區兒童之家搬新家了，新址座落在楠梓區楠梓路上，今天剪綵啟用，未來不只收容失依兒童，也因應時代變遷，服務更多元的對象，其中包括人數日增的受虐兒童，衛福部社家署長簡慧娟希望南區兒童之家能扮演「替代性照顧」政策的領頭標竿。

南區兒童之家1967年於左營蓮池潭創立，安置南部五縣市失依或受疏忽虐待的兒童，目前安置128人，因建物老舊，加上配合高市高鐵特定區周邊土地整體規畫，2013年起推動易地遷建作業，移至楠梓路的新院舍今年9月竣工，今天啟用，家童歡喜入住。

南區兒童之家50多年來照顧過1500名院童，隨時代變遷，近年從單純的收容教養，改而服務多元對象，新院區整體設計上打造愛與快樂的家園意象，十分陽光有朝氣。

南區兒童之家主任張銀旭說，過去舊院區僅40多坪，新院舍面積增加一倍，也建置包括美術、烘焙、電腦等才藝教室，孩子活動的空間更完備，目前收住的對象以家庭功能不彰的孩子居多，約4成是兒虐等保護性個案，社會局評估須做家外安置的孩子也可送來，南區兒家會扮演替代性父母，24小時照顧，讓他們安心平安長大。

簡慧娟說，因應孩子們的多元需求，衛福部社安網內也結合民間共同推動多元發展，祭出「替代性照顧」政策，兒家即是其中一環。過去兒家以收住失依孩子居多，現在兒虐個案增多，兒家照顧對象的比重也漸移轉，因此會提升照顧員知能，及體設備，提振照顧能量。目前「替代性照顧」除有寄養家庭，兒家等住宿性機會，也將發展短期住宿治療或團體家庭，因應社會的變遷需求。

南區兒社之家院童舞獅慶祝「搬新家」。記者王昭月／攝影
南區兒社之家院童舞獅慶祝「搬新家」。記者王昭月／攝影
南區兒童之家主任張銀旭表示，楠梓新院舍空間比舊址大上一倍，軟硬體設施俱足，孩子可以安心平安長大。記者王昭月／攝影
南區兒童之家主任張銀旭表示，楠梓新院舍空間比舊址大上一倍，軟硬體設施俱足，孩子可以安心平安長大。記者王昭月／攝影
衛福部社家署長簡慧娟期許南區兒童之家成為「替代性照顧」政策的表率。記者王昭月／攝影
衛福部社家署長簡慧娟期許南區兒童之家成為「替代性照顧」政策的表率。記者王昭月／攝影
歷經八年規畫興建，遷至楠梓區的南區兒童之家今天歡喜啟用。記者王昭月／攝影
歷經八年規畫興建，遷至楠梓區的南區兒童之家今天歡喜啟用。記者王昭月／攝影

衛福部 寄養家庭

延伸閱讀

台南菱角因8月大雨減收慘！郭國文爭取比照2年前補助

影／台南市南區民宅火災 消防人員破門滅火

好「柿」發生食「柿」正當季 番路鄉柿子節明天登場

新竹台大湳雅院區新進度曝 也研擬引入長照資源

相關新聞

金門道路工程挖到貝塚遺跡？文化局要求停工請專家鑑定

金門縣又發現疑似貝塚遺址！金門縣工務處正在環島北路3段進行拓寬工程，但近日卻有民眾發現水溝旁的土層有貝殼及瓦陶片，疑似是...

城中城遭「霸占」？ 受災戶投書:人比鬼可怕

高雄城中城火警罹難者今天出殯，受災戶投訴，城中城大樓「一直以來都有管委會，只是未向主管機關報備」，稱有人「霸占」管委會，...

原鄉耶誕老公公助學童募物資26年 康錦輝辭世眾人不捨

來自新北市康錦輝不是原住民，26年前他從報紙上看到當時屏東縣原住民文教協會理事長、現任瑪家鄉長梁明輝的一篇投書，呼籲送暖...

城中城罹難者公祭 蔡英文到場2分鐘史哲送她離去

高雄城中城大火奪46命，今天舉行聯合公祭，蔡英文總統10點到現場，約2分鐘後搭車離去，蔡離開前，高雄市副市長史哲一路隨侍...

南區兒家遷新址 衛福部社家署期許扮好替代性父母角色

歷經8年興建規畫，原位在高市左營蓮池潭畔的南區兒童之家搬新家了，新址座落在楠梓區楠梓路上，今天剪綵啟用，未來不只收容失依...

城中城罹難者公祭 陳其邁感謝各界、韓國瑜致哀悼花籃

高雄城中城大火釀46死，今天在高雄市立殯儀館舉辦聯合公祭，上午11點儀式結束後，市長陳其邁出面受訪，感謝社會各界對於罹難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。