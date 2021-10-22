獅子鄉鼬獾驗出狂犬病 屏東動防所加強犬貓疫苗

雙流國家森林遊樂區一鼬獾屍體經檢測呈狂犬病陽性反應，是獅子鄉自102年狂犬病疫情爆發以來第10起陽性案例。屏東縣動物防疫所將前往獅子鄉草埔村加強犬貓狂犬病疫苗注射。

屏東縣動物防疫所今天新聞稿表示，農委會林務局屏東林區管理處在獅子鄉雙流國家森林遊樂區拾獲一鼬獾屍體，13日經檢測呈狂犬病陽性反應。這是獅子鄉自民國102年台灣狂犬病疫情爆發以來第10起狂犬病陽性案例。

為避免疫情擴及犬貓危害人畜安全，屏東縣動物防疫所10月30日上午將前往獅子鄉草埔村加強犬貓狂犬病疫苗注射工作，提醒民眾攜帶3月齡以上犬貓及身分證前往注射。相關資訊洽08-7224109分機21，或上屏東縣動物防疫所官網查詢。

屏東縣動物防疫所表示，狂犬病是人畜共通傳染病，會感染所有哺乳類動物，發病後死亡率幾乎達100%；全世界人類感染狂犬病案例中，近99%是被罹患狂犬病的狗咬傷所致，所以預防狂犬病最有效方式就是替犬貓完成狂犬病疫苗施打，

雖然台灣疫情目前侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，但仍不可輕忽，屏東縣動物防疫所籲請民眾遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病，即不接觸野生動物、不棄養寵物、每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，確保毛小孩及民眾安全。

「要到哪幫狗狗、貓咪接種狂犬病疫苗？」民眾可參加屏東縣動物防疫所舉辦的「狂犬病疫苗巡迴注射活動」或自行攜帶犬貓至動物醫院、診所完成狂犬病疫苗注射；未每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，依「動物傳染病防治條例」處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。