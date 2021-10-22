城中城罹難者公祭 陳其邁感謝各界、韓國瑜致哀悼花籃
高雄城中城大火釀46死，今天在高雄市立殯儀館舉辦聯合公祭，上午11點儀式結束後，市長陳其邁出面受訪，感謝社會各界對於罹難者的關懷。前市長韓國瑜也致上花籃，表達哀悼。
陳其邁表示，今天社會各界慰問、關懷罹難者家屬，讓他們倍覺溫暖。今天公祭後，市府不管是制度面的修正，或是執行面的落實，市府會不斷檢討，來撫慰罹難者。
陳說，醫院部分，今天加護病房還有7人、一般病房15人，出院21人。昨天醫療小組開會，建議加護病房可轉到一般病房。
另外，高雄前市長韓國瑜人在美國，預計11月初回台。韓國瑜團隊表示，韓國瑜仍然心繫高雄，衷心盼望所有亡者安息、傷者平安，願高雄一切安康。韓國瑜也以「前高雄市長」名義致上哀悼花籃，上寫著「悵望音容」。
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