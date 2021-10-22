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城中城遭「霸占」？ 受災戶投書:人比鬼可怕
高雄城中城火警罹難者今天出殯，受災戶投訴，城中城大樓「一直以來都有管委會，只是未向主管機關報備」，稱有人「霸占」管委會，「城中城沒有鬼，人比鬼還可怕」。
這名受災戶把矛頭指向當地里長和大樓總幹事，稱里長與總幹事在今年1月，「霸占我們大樓管委會」，不過，里長說，大樓沒管委會，成立的是「自救會」，是為了準備申請為管委會，收費也是付清潔費、水電費，總幹事當房屋承租人，和承租人簽租約，也是受屋主委託。
這名受災戶在投訴書上稱，城中城大樓一直以來都有管委會，只是未向主管機關報備，是由住戶開會投票產生，主委也是住戶，不支薪，有請管理員，每個月財報都清清楚楚，「 恐比其他合法的管委會有過之而無不及」、「我們的認知，絕不是自救會」。
這名受災戶並投訴，1樓木板隔間的倉庫，出租給資源回收業者囤放大量寶特瓶，懷疑也是造成大火延燒的原因之一。警、消表示，確實原因仍待火調報告中。
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