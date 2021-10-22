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台東關山老戲院「中華大戲院」週日露天放映重溫風華

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
藉由「忍者冰」的膠卷電影放映，號召大家回娘家。記者尤聰光／攝影
藉由「忍者冰」的膠卷電影放映，號召大家回娘家。記者尤聰光／攝影

擁有55年歷史的台東縣關山「中華大戲院」閒置多年後，在中秋連假後陸續進行拆除作業，拆除原戲院的座位區和螢幕舞台；保留完好如初的門面讓路過的民眾憶及當年風華歲月，24日有場露天電影欣賞要重現時光隧道回到過去。

民國於54年興建的「中華大戲院」擁有1200個座位是台東最大間的戲院，而平日除了播放電影外更是提供鎮上舉辦重要活動使用。在90年代包括電視、錄放影機開始盛行，卻讓電影在鄉下迅速走向沒落「中華大戲院」最終只能選擇關門停業。

如今時隔20年知道要再度放起膠卷老電影，戲院的左鄰右舍都興奮爭相放送邀大伙來看戲。此次規畫辦理老電影播映的陳顥予（ELLEN）是跟著媽媽移居關山的「新住民」，從學校畢業後都在旅遊業工作；去年起因為疫情肆虐全球，重創旅遊業也讓陳顥予索性選擇回到關山幫忙媽媽打理經營的民宿。

陳顥予說，在與民宿住客聊天時發現外客對於小鎮很陌生，始終只有環鎮自行車道、親水公園這兩個景點。陳顥予希望在日常中找出小鎮特有的人文風情，發現「中華大戲院」是小鎮大多數人的成長情感回憶，希望週日藉由「忍者冰」的膠卷電影放映號召大家回娘家。

移居台東縣關山鎮的新住民陳顥予，24日將在擁有55年歷史的「中華大戲院」辦理露天電影放映，重溫戲院過去風華。記者尤聰光／攝影
移居台東縣關山鎮的新住民陳顥予，24日將在擁有55年歷史的「中華大戲院」辦理露天電影放映，重溫戲院過去風華。記者尤聰光／攝影

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