台東關山老戲院「中華大戲院」週日露天放映重溫風華
擁有55年歷史的台東縣關山「中華大戲院」閒置多年後，在中秋連假後陸續進行拆除作業，拆除原戲院的座位區和螢幕舞台；保留完好如初的門面讓路過的民眾憶及當年風華歲月，24日有場露天電影欣賞要重現時光隧道回到過去。
民國於54年興建的「中華大戲院」擁有1200個座位是台東最大間的戲院，而平日除了播放電影外更是提供鎮上舉辦重要活動使用。在90年代包括電視、錄放影機開始盛行，卻讓電影在鄉下迅速走向沒落「中華大戲院」最終只能選擇關門停業。
如今時隔20年知道要再度放起膠卷老電影，戲院的左鄰右舍都興奮爭相放送邀大伙來看戲。此次規畫辦理老電影播映的陳顥予（ELLEN）是跟著媽媽移居關山的「新住民」，從學校畢業後都在旅遊業工作；去年起因為疫情肆虐全球，重創旅遊業也讓陳顥予索性選擇回到關山幫忙媽媽打理經營的民宿。
陳顥予說，在與民宿住客聊天時發現外客對於小鎮很陌生，始終只有環鎮自行車道、親水公園這兩個景點。陳顥予希望在日常中找出小鎮特有的人文風情，發現「中華大戲院」是小鎮大多數人的成長情感回憶，希望週日藉由「忍者冰」的膠卷電影放映號召大家回娘家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言