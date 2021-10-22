台東關山老戲院「中華大戲院」週日露天放映重溫風華

擁有55年歷史的台東縣關山「中華大戲院」閒置多年後，在中秋連假後陸續進行拆除作業，拆除原戲院的座位區和螢幕舞台；保留完好如初的門面讓路過的民眾憶及當年風華歲月，24日有場露天電影欣賞要重現時光隧道回到過去。

民國於54年興建的「中華大戲院」擁有1200個座位是台東最大間的戲院，而平日除了播放電影外更是提供鎮上舉辦重要活動使用。在90年代包括電視、錄放影機開始盛行，卻讓電影在鄉下迅速走向沒落「中華大戲院」最終只能選擇關門停業。

如今時隔20年知道要再度放起膠卷老電影，戲院的左鄰右舍都興奮爭相放送邀大伙來看戲。此次規畫辦理老電影播映的陳顥予（ELLEN）是跟著媽媽移居關山的「新住民」，從學校畢業後都在旅遊業工作；去年起因為疫情肆虐全球，重創旅遊業也讓陳顥予索性選擇回到關山幫忙媽媽打理經營的民宿。