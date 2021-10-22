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影／高市再排除6大樓逃生障礙 並責成38區同步清查
高雄市工務局清查老舊危樓作業雷厲風行，今早再針對七賢二路等6棟老舊大樓排除逃生避難障礙，帶隊的副祕書長郭添貴說，清查一輪過後，未來會「化被動為主動」，制訂聯合稽查辦法，要求強制申報公安，賦予每個管區系統、每個消防小隊及區公所責任，在38區同步達到清查、防範違規的目標。
今早上8點半，市府副祕書長郭添貴再率消防、工務、民政、環保、警察及違建隊等局處人員強力排除嚴重阻礙逃生動線障礙的6棟住商大樓。郭表示，截至昨日，市府已排除34棟無管委會老舊大樓避難逃生動線的障礙排除，今天再就中七賢一路愛生大樓、七賢二路白光大樓及鳯山區南榮路等3棟建物清除逃生障礙，執法絕不手軟。
「建物公共安全的維護，排除損害避難逃生的作為是刻不容緩」 郭添貴說，今早幾棟大樓都是違規嚴重的住商大樓，其中一棟六樓安全梯，全被裝潢包住，三樓走道防火區塊被私設鐵門阻隔，二樓安全梯也為了增使用空間，將逃生路線占為私有，非常不可取
他說，電梯走道原可逃到避難層，結果被私設鐵門阻塞，一旦發生狀況，住戶根本無法逃出，此外，有棟大樓私設圍牆把直通樓梯完全封死且上鎖，是影響避難逃生的錯誤行為。
他呼籲市民，公安及避難逃生路線絕對要遵守法規，並按時申報公安檢查，維護住居安全，不要因為少數私人的方便，影響整棟大樓消防安全。第一階段為期10天的排除作業之後，接下來將再針對22棟也是無管委會的住商混合大樓，屋齡20年以上、8樓以上的大樓逐一盤點、排除障礙，讓住居回復原有設計的水準，還給市民安全的空間。
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