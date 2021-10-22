生鮮日配需求高 全聯高雄打造全台最大智慧物流

為滿足消費者對新鮮冷藏及冷凍食品高度需求。超市大廠全聯實業日前以約13.8億元得標本洲產業園區內萬坪土地，將分2期投入共80億元，建置全台最大智慧化冷鏈物流中心。

全聯實業2018年即在高雄岡山本洲產業園區投資新台幣9.8億元打造自動化物流中心。為了解業者這次投資相關需求，高雄市副市長羅達生日前偕經濟發展局長廖泰翔前往拜會，指示跨局處全力支持，加速投資落地。

「高雄岡山本州將成全聯在台最大、最完整的智慧物流園區！」羅達生表示，岡山本洲產業園區成立迄今逾20年，近年市府積極輔導業者朝向高階、高值及智慧應用領域轉型發展，也吸引全聯加碼投資深耕高雄，後續經發局「投資高雄事務所」將指派專案經理，全力協助業者排除投資障礙、縮短建廠期程。

廖泰翔說明，為推動岡山本洲產業園區資產活化，今年7月經發局進行「管理及商業服務使用」的萬坪土地標售，吸引超市龍頭全聯以約13.8億元金額得標，昨正式核准全聯承購。

依高市府新聞稿，生鮮、日配是全聯近年成長最高的2個類別，每年成長都達2位數以上，為滿足顧客消費需求，增加新鮮冷藏、冷凍食品冷鏈製造、倉儲及配送是重要課題。因此選定岡山本州園區增建冷藏及冷凍空間，初期建築及樓地板面積超過萬坪擬投資50億元，未來針對冷鏈所需軟硬體還要再投資約30億元。盼能達省力化、效率化及自動化等3大目標。

全聯今年已陸續標下高雄前鎮、高雄岡山用地，將引進智慧物流帶動高雄物流產業升級，同時持續拓展門市據點，合計將新增超過千個就業機會。

依經發局招商處資料，全聯將分2期投入共80億元建置智慧化冷鏈物流中心，市府也將媒合在地新創企業、農特產品與全聯合作，「以大帶小」開拓商機，將高雄優質產品銷往全台。