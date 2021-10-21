金門縣府辦沉浸式文化體驗 帶學子探索原鄉之美

金門是著名的僑鄉，金門縣政府今年特別舉辦「原鄉再連結」系列活動，以「沉浸式文化體驗」的方式，讓金門學童透過動態與靜態的校外學習，實地走訪聚落，深入了解金僑與原鄉的歷史與連結，不少學子都覺得相當新鮮。

活動在承辦單位台師大東亞學系教授兼國際與社會科學院長江柏煒以及古城國小校長楊成業和柏村國小校長許雪芳的帶領下，與金門大學閩南文化碩士班研究生精心策劃了此次活動。

第一場文化體驗安排在珠山聚落，將古城國小的學員帶入1920年代落番到菲律賓的過程以及透過僑匯建設家鄉的心路歷程，再帶領學員穿梭珠山聚落的代表性建築與地標進行大地尋寶與闖關遊戲；今日登場的第二場文化體驗深度之旅舉辦在新頭聚落與山后民俗文化村。

據了解，新頭和山后這兩地在地理上分別坐落在金門島東側的南北方，看似沒交集的兩個村落，在一百多年前山后王氏與新頭陳氏的族人們卻不約而同地前往日本打拼賺錢，甚至彼此結成姻親關係，形成緊密連結，分別開設了「復興號」與「泰益號」等商貿公司，在日本共同打拼出一片天地。

此次活動安排了新頭聚落、山后民俗文化村正門、海珠堂、王氏家廟等關卡，透過定點尋物與知識大比拼等遊戲形式，帶領柏村國小的學員追尋前人足跡，聆聽金門先民們如何山海同心，齊力斷金的傳奇故事。

新頭的陳氏家族是到日本長崎經商興盛的家族，其獨資開設的店號為「泰益號」，創辦人為陳國樑與其子陳世望，從事的是中日的南北貨雙向商品貿易。陳國樑曾被推舉為長崎八閩會館的會長，在日本僑界頗具威望。

山后民俗村位於山后中堡，是民國六十九年時，金門縣政府為了推廣文化遺產，加以整修為現在的「金門民俗文化村」。最著名的就是其費時二十五年時間所建蓋的「十八間厝」，是到日本神戶經商致富後的王國珍、王敬祥父子為了讓族人一同居住所出資建蓋。